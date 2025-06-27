Yer: İzmir! Aquaparkta çekilen görüntü gündem oldu! "Mikrop yuvası"

Yazın gelmesiyle birlikte vatandaşlar gerek havuzlara gerekse sahillere akın ediyor. Yazlık bölgelerin pahalı olması nedeniyle de özellikle şehirde yaşayanlar soluğu aquaparklarda alıyor.

ÇİN'E BENZETİLDİ!

Havuz keyfi yapmak için hafta sonunu bu mekanlarda değerlendirmek isteyenler suyun keyfini çıkarıyor fakat İzmir'den gelen bir görüntü hayrete düşürdü. Bir aquaparkta çekilen dalgalı havuzun yoğunluğu sosyal medyada gündem oldu.

Uygun fiyatlı olduğu belirtilen havuzdaki yoğun görüntü Çin'i adeta aratmadı. Kullanıcılar gözlerine inanamadı, yorum yağdırdı.

**O yorumlardan bazıları:

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