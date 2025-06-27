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Yer: Kars! Görenler hayran kaldı! Korkmayıp elleriyle beslediler

Tabiatıyla görenleri mest eden Kars'ta mutlaka görülmesi gereken alanlar dikkat çekiyor. Sarıkamış ilçesinde yuvalarından çıkan kızıl tilki yavruları yürüyüşe çıkanlar tarafından beslendi.

Yer: Kars! Görenler hayran kaldı! Korkmayıp elleriyle beslediler

Kars'ta bozayı, kurt, tilki, karaca, tavşan gibi birçok türe üreme ve barınma imkanı sunan sarıçam ormanlarıyla kaplı ilçe, yaban hayatı çeşitliliğiyle dikkati çekiyor. Çetin geçen kış mevsimi boyunca karlı arazilerde avlanan ve nisan-mayıs aylarında yavrulayan tilkiler, yiyecek bulmak için zaman zaman yerleşim yerlerinin yakınına kadar iniyor.

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Büyüyüp yuvalarından çıkmaya başlayan yavru tilkiler de annelerini beklerken yuvalarına yakın bölgelerde yiyecek arayışına giriyor.

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"EKMEK VE MAMA GETİRDİK"

Sarıkamış ilçe kırsalında yürüyüşe çıkan bazı doğa tutkunları, yuvalarından çıkıp yiyecek arayan tilki yavrularını ekmek ve yanlarında götürdükleri mamayla besledi. Nazlı Açelya Demirci, bölgede yürüyüş yaparken yavru tilkileri gördüklerini belirterek, "Buraya geldiğimizde tilkinin yavrularına rastladık. Daha sonra gidip onlara ekmek ve mama getirdim, karınlarını doyuruyorum." dedi.

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Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk Köyü ve Yaylası'nda yaz aylarında açan sarı çiçekler, doğaya renk katıyor. Zengin flora ve faunasıyla öne çıkan yaylada köylüler, çiçekler arasında atlı gezintiler yaparak manzaranın keyfini çıkarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kars tilki
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