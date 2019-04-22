Yerden tasarruf sağlayacağınız sıra dışı tasarım fikirleri

Herkesin gönlünde yüksek tavan bir ev ya da bahçesi ve havuzu olan bir malikane yatar. Ancak ne var ki günümüz şartlarından özellikle de metropol şehirlerde bu pek mümkün değil. Evler küçük şehirlere göre daha küçük ve dar planlanıyor. Bu yüzden mevcut alanı en iyi şekilde değerlendirmek için bazılarımız hayal gücünü zorluyor ve ortaya en işlevsel tasarımları ortaya koyuyor. Neyse ki mimarlar sahip olduğunuz alanı nasıl akıllıca kullanacakları konusunda harika fikirler ortaya çıkardılar. İşte onlar....
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