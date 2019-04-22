Yerden tasarruf sağlayacağınız sıra dışı tasarım fikirleri

Herkesin gönlünde yüksek tavan bir ev ya da bahçesi ve havuzu olan bir malikane yatar. Ancak ne var ki günümüz şartlarından özellikle de metropol şehirlerde bu pek mümkün değil. Evler küçük şehirlere göre daha küçük ve dar planlanıyor. Bu yüzden mevcut alanı en iyi şekilde değerlendirmek için bazılarımız hayal gücünü zorluyor ve ortaya en işlevsel tasarımları ortaya koyuyor. Neyse ki mimarlar sahip olduğunuz alanı nasıl akıllıca kullanacakları konusunda harika fikirler ortaya çıkardılar. İşte onlar....

Bu merdiven, muhtemelen ihtiyaç duyduğunuzdan daha fazla depoya sahip olmanızı sağlayacak.

Bu tablonun masaya dönüştüğünü tahmin eder miydiniz?

Oturma odanızda yer yoksa ve misafir geldiğinde orta sehpaya ihtiyaç duyuyorsanız işte hayatınızı kurtaracak bir fikir...

Sıradan görünümlü şeylerin hangi amaca hizmet edebileceğini asla tahmin bile edemezsiniz!

İşte hem yerden tasarruf edeceğiniz hem de görünüşte muhteşem duran tasarım örneği...

Çamaşır odası yapmak için ekstra oda bulmak zaten zor. Siz en iyisi kilerin alt kısmına çamaşır makinesini koyabilir, üst kısmı da depo olarak kullanabilirsiniz. Merdivene ihtiyaç duyarsanız da buyurun...

Küçücük odaya hem çalışma alanı hem de gardırop nasıl yapılır, işte cevabı...

Evde illa kendinize ofis alanı yaratmak istiyorsanız, duvara monte olan ve kolayca açınıp kapanan bu tasarım hayatınızı kurtarabilir.

Küçük bir alan için vazgeçilmez bir yöntem...

Evcil hayvanınızın yemek alanı da akıllıca tasarlanabilir





