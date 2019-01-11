Yerel seçim için promosyon ürünleri değişti! Yeni trend: Atkı, bere, eldiven, yağmurluk...

Yerel seçimler öncesi gürültü ve görüntü kirliliğine yol açan geleneksel kampanyaya son verilmesi promosyoncuların ürün portföyünü değiştirmesine neden oldu. Başkentte faaliyet gösteren işletmeci Satılmış Arı (36), kış dönemine denk gelen seçim kampanyasında adaylar için partilerinin renklerinde atkı, bere, eldiven, yağmurluk gibi ürünlerin yanında alışveriş çantaları da üretip satışa çıkardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yerel seçimlere giderken gürültü ve görüntü kirliliğine neden olan kampanya yapmayacaklarını açıklaması, başta MHP olmak üzere diğer partilerin de bunu destekleyen açıklamalar yapması, promosyoncuların ürün portföyünü değiştirmesine yol açtı.

Altındağ ilçesi Kazımkarabekir Caddesi’nde yıllardır promosyon işi yapan Satılmış Arı, daha önce seçimler öncesi siyasi partiler için flama, bayrak, afiş yapıp satarken, şimdi farklı ürünlere yöneldi. Arı, kış dönemine denk gelen seçim kampanyası için adaylara ve partilere atkı, bere, eldiven, şemsiye ve alışveriş çantası gibi ürünler üretip satmaya başladı.