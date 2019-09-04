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Yerel yönetimleri hedef aldı

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TEKNOLOJİ  | 04.09.2019 08:06 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri’nde görülen fidye yazılımı saldırı dalgası, yerel yönetimlerin de merkezi devlet kurumları kadar siber saldırganların hedefi haline gelebileceğini gösteriyor.

Yerel yönetimleri hedef aldı

ABD’de son dönemde yerel kamu kuruluşları, bilişim sistemlerini kilitleyen ve bunları açtırmak için para talep edilen fidye yazılımı saldırılarına uğradı. Daha önce Atlanta, Baltimore ve Florida eyaletindeki iki şehir, belediye sistemlerinin fidye yazılımı türlerince işlevsiz bırakılmasını tecrübe etti. Bunlardan ilk ikisi sistemlerini mevcut yedeklerle yeniden ayağa kaldırmayı tercih ettiyse de, Riviera Beach ve Lake City şehirleri fidyeleri peşinen ödemeye karar verdi.

Bu kez 23 şehir birden

Siber güvenlik kuruluşu ESET’in edindiği bilgiye göre, bu kez Teksas eyaletindeki 23 şehir bir fidye saldırısı dalgasından etkilendi. Teksas Bilgi Kaynakları Departmanı’nın uyarısıyla ortaya çıkan olay, koordine bir fidye yazılım saldırısı olarak nitelendirildi. Çoğunlukla küçük yerel yönetimleri etkileyen saldırının tek bir tehdit aktörü olduğu yani aynı siber saldırgan tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.

Hasarın net boyutu bilinmiyor

Teksas Bilgi Kaynakları Departmanı, olayla ilgili diğer detayları açıklamadığı için hasarın boyutu net değil. Yani hangi birimlerin hedef alındığını veya bilgisayar sistemlerinde hangi fidye yazılım türünün kök saldığını söyleyebilmek mümkün değil. Yapılan açıklamada, "Saldırının kaynağı ile ilgili araştırmalar devam ediyor, ancak şu an tepki ve toparlanma sürecine öncelik veriyoruz" ifadelerine yer verildi.

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FBI devreye girdi

Birçok Teksaslı otoritenin yanı sıra Ulusal Güvenlik Bakanlığı (DHS) ve Federal Araştırma Bürosu (FBI) gibi federal birimlerden katılan müdahale ekipleri, etkilenen sistemleri tekrar devreye sokmak için çalışıyor. Ayrıca Teksas Valisi Greg Abbott, söz konusu gelişmeler üzerine ikinci seviye “yükseltilmiş tepki“ emri verdi, ki bu da en üst seviye olan birinci seviye "acil durum” pozisyonunun yalnızca bir adım altında.

Başkanların dayanışması

Bu gelişmeler olurken, ülke genelindeki şehirlerden bin 400 belediye başkanının temsil edildiği ABD Belediye Başkanları Konferansı toplandı. Başkanlar, birbirleriyle dayanışma göstererek, sistemlerinin fidye yazılımı tarafından hedef alınması durumunda şantajcılara boyuna eğmeyeceklerini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
abd fidye saldırı yazıılım

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