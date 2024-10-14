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  4. Yerlere yattı, kapılara tırmandı! Kazakistan'dan gelen kadın yaptıklarıyla Yalı Çapkını ekibini çıldırttı!

Yerlere yattı, kapılara tırmandı! Kazakistan'dan gelen kadın yaptıklarıyla Yalı Çapkını ekibini çıldırttı!

14.10.2024 13:28
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Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
14.10.2024 13:28
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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını'nın yabancı fanları akın akın Türkiye'ye geliyor. Kazakistan'dan gelen bir kadın ise yayınladığı videoyla gündem oldu. Zile basan, demir kapıya tırmanan ve yalının girişinde yatan kadın set ekibi çıldırttı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını, 3. sezonuyla da devam ediyor. Yeni bölümleriyle her cuma akşamı gündem olmayı başaran dizinin fanları oldukça fazla. Dizi, sadece Türkiye'de değil birçok ülkede de popüler hale geldi. İzlemekle yetinmeyen yabancı seyirciler Türkiye'ye akın akın geliyor.

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Yurt dışından Türkiye'ye gelen dizinin kadın fanları ise soluğu Korhan yalısında alıyor. Çekim sırasında Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir'i ve diğer oyuncuları görmek için saatlerce sette bekliyorlar.

YALININ ÖNÜNDE YATTI GÜVENLİĞİ ÇILDIRTTI!

TikTok'ta ise Kazakistan'dan gelen dizinin fanı bir kadın, yayınladığı videolarla gündem oldu. dinara_abildaa isimli kullanıcının Mert Ramazan Demir'i görmek için yapmadığı şey kalmadı. Yayınladığı videolarda yalının önünde yattığı görülen kadın, çalışanları bezdirdi.

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"Ferit" diyerek kapıya dayandı, sık sık zile bastı. Yayınladığı videoya zile basan kadına kapıyı açan güvenlik görevlisi "Basma şu zile niye basıyorsun?" diyerek isyan etti. Hızını alamayan kullanıcı, fotoğraf çekmek için demir kapıya bile tırmandı.

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