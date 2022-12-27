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Yerli Adriana Lima Fatmagül Fakı anne oldu!

27.12.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasında yer alarak ün elde eden ve dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya olan benzerliği ile dikkat çeken Fatma Fakı anne oldu. Ünlü isim mutlu haberi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yerli Adriana Lima Fatmagül Fakı anne oldu!

Survivor yarışmasında yarışmacı olarak yer alan Fatma Fakı, anne oldu. Dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya olan benzerliği ile de tanınan Fatma Fakı, şimdilerde oyunculuk ve sunuculuk yapıyor.

SURVİVOR FATMA FAKI ANNE OLDU!

Fatma Fakı 2019 yılında Kerem Lafçı ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü isim yaşadığı bu mutlu anını, Instagram hesabından da paylaştı.

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MUTLULUĞUNU INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Oğlu Kaan'ı kucağına alan Fatma Fakı paylaşımında, "Hoş geldin minik kuzumuz. Ben de bebeğimiz de çok iyiyiz şükürler olsun. Arayan, soran tüm güzel dileklerini ileten dostlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

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