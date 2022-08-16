Yerli Beverly Hills Gelecek Uzun Sürer dizisine yeni bir oyuncu daha! Bakın o sarışın güzel kimmiş?

Yeni sezonun iddialı yapımlarından olan "Beverly Hills, 90210" Türkiye uyarlaması Gelecek Uzun Sürer, kadrosu şekil almaya devam ediyor. Ay yapım imzası taşıyan dizide, Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan gibi sevilen isimler yer alıyor. Gelecek Uzun Sürer dizisine yeni bir isim daha dahil oldu.

GELECEK UZUN SÜRER YERLİ BEVERLYS HİLLS

Ay Yapım'ın yaz başından beri hazırlıklarını hızlandırdığı yerli "Beverly Hills, 90210" uyarlaması "Gelecek Uzun Sürer" dizisinin yönetmenliğini Deniz Yorulmazer, senaristliğini ise Damla Serim üstlendi.

ASLI ORCAN GELECEK UZUN SÜRER KADROSUNDA

Diziye son olarak sarışın güzel oyuncu katıldı. Aslı Orcan "Gelecek Uzun Sürer"in ekibine dahil oldu. Orcan, okulun en havalı kızı olan Derin'in annesini canlandıracak.

GELECEK UZUN SÜRER OYUNCU KADROSU

Aslıhan Malbora - Ece

Mert Yazıcıoğlu - Kerem

Hafsanur Sancaktutan - Derin

Aytaç Şaşmaz - Evren

Nur Fettahoğlu - Beliz

Necip Memili - Harun

Aslı Orcan -



