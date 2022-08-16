Yerli Beverly Hills Gelecek Uzun Sürer dizisine yeni bir oyuncu daha! Bakın o sarışın güzel kimmiş?

Yeni sezonun iddialı yapımlarından olan "Beverly Hills, 90210" Türkiye uyarlaması Gelecek Uzun Sürer, kadrosu şekil almaya devam ediyor. Ay yapım imzası taşıyan dizide, Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan gibi sevilen isimler yer alıyor. Gelecek Uzun Sürer dizisine yeni bir isim daha dahil oldu.
Ay Yapım'ın yaz başından beri hazırlıklarını hızlandırdığı yerli "Beverly Hills, 90210" uyarlaması "Gelecek Uzun Sürer" dizisinin yönetmenliğini Deniz Yorulmazer, senaristliğini ise Damla Serim üstlendi.
Diziye son olarak sarışın güzel oyuncu katıldı. Aslı Orcan "Gelecek Uzun Sürer"in ekibine dahil oldu. Orcan, okulun en havalı kızı olan Derin'in annesini canlandıracak.
Aslıhan Malbora - Ece
Mert Yazıcıoğlu - Kerem
Hafsanur Sancaktutan - Derin
Aytaç Şaşmaz - Evren
Nur Fettahoğlu - Beliz
Necip Memili - Harun
Aslı Orcan -
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