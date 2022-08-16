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Yerli Beverly Hills Gelecek Uzun Sürer dizisine yeni bir oyuncu daha! Bakın o sarışın güzel kimmiş?

16.08.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beverly Hills, 90210 adlı Amerikan yapımından uyarlama olan Gelecek Uzun Sürer dizisi yakında FOX Tv ekranlarında seyirciyle buluşacak. Başrollerinde Mert Yazıcıoğlu ve Hafsanur Sancaktutan gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin kadrosuna yeni isimler de dahil olmaya devam ediyor. Son olarak okulun en havalı kızı olan Derin'in annesi karakteri ile yeni bir isim dahil oldu.

Yerli Beverly Hills Gelecek Uzun Sürer dizisine yeni bir oyuncu daha! Bakın o sarışın güzel kimmiş?

Yeni sezonun iddialı yapımlarından olan "Beverly Hills, 90210" Türkiye uyarlaması Gelecek Uzun Sürer, kadrosu şekil almaya devam ediyor. Ay yapım imzası taşıyan dizide, Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan gibi sevilen isimler yer alıyor. Gelecek Uzun Sürer dizisine yeni bir isim daha dahil oldu.

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GELECEK UZUN SÜRER YERLİ BEVERLYS HİLLS

Ay Yapım'ın yaz başından beri hazırlıklarını hızlandırdığı yerli "Beverly Hills, 90210" uyarlaması "Gelecek Uzun Sürer" dizisinin yönetmenliğini Deniz Yorulmazer, senaristliğini ise Damla Serim üstlendi.

aslı oracn

ASLI ORCAN GELECEK UZUN SÜRER KADROSUNDA

Diziye son olarak sarışın güzel oyuncu katıldı. Aslı Orcan "Gelecek Uzun Sürer"in ekibine dahil oldu. Orcan, okulun en havalı kızı olan Derin'in annesini canlandıracak.

aslıhan malbora

GELECEK UZUN SÜRER OYUNCU KADROSU

Aslıhan Malbora - Ece
Mert Yazıcıoğlu - Kerem
Hafsanur Sancaktutan - Derin
Aytaç Şaşmaz - Evren
Nur Fettahoğlu - Beliz
Necip Memili - Harun
Aslı Orcan -


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FOX Aytaç Şaşmaz Mert Yazıcıoğlu Necip Memili Nur Fettahoğlu Hafsanur Sancaktutan Aslı Orcan Aslıhan Malbora beverly hills
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