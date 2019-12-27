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  4. Yerli otomobil izdihamı! Birbirleriyle yarıştılar

Yerli otomobil izdihamı! Birbirleriyle yarıştılar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ön gösterimi yapılan Türkiye’nin en önemli milli projelerinden yerli otomobil vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. Tören sonrası yerli otomobili inceleyen vatandaşlar otomobilin oldukça güzel tasarlandığını dile getirdi.

Yerli otomobil izdihamı! Birbirleriyle yarıştılar

Türkiye’nin en önemli milli projeleri arasında yer alan yerli otomobil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gebze Bilişim Vadisi’nde tanıtıldı. TOGG Grubu tarafından yapılan yerli otomobilin ön gösteriminin ardından programa katılan davetliler yerli otomobili yakından inceleme fırsatı buldu. Sahneye çıkan vatandaşlar yerli otomobil ile aynı karede fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarışırken, üretilen yerli otomobil vatandaşlar tarafından beğeni topladı.

izdiham

"60 YILDIR BUNU BEKLİYORUZ"

Törenin ardından aracı inceleyen Yusuf Akdoğan, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılmış olan bu araca son derece mükemmel bir şekilde buldum. Harika” dedi. Furkan Çakar isimli bir vatandaş ise, “Araba bence hem görünüm olarak hem özellikler olarak gayet iyi. Ayriyeten kendi kapasitesine göre büyük ve geniş bir araba. Bence yeterli. Performansını da satışa sunulduğunda göreceğiz artık” ifadelerini kullandı. Öğrenci olduğunu söyleyen Talha Bergin ise, “Çok güzel. Dizaynı, iç ve dış tasarımı çok güzel. Arabayı görüp, fotoğraf çektik. İlk defa böyle bir alana gidiyoruz. Araba muhteşem. 60 yıldır bunu bekliyoruz. Devrim aracını yapamadık ama inşallah bunu yapmayı umut ediyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yerli otomobil erdoğan Türkiye TOGG Grubu

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