YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Yeşil çay uyarısı: Faydaları kadar zararları da var!

Yeşil çay uyarısı: Faydaları kadar zararları da var!

Betül Songur Betül Songur 28.01.2021 11:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle diyet yapanların vazgeçilmezlerinden olan yeşil çayın faydaları saymakla bitmiyor. Öne çıkan bitki çaylarından biri olan yeşil çay, sadece kilo kontrolü sağlamak için değil vücuttaki olumlu etkileri nedeniyle de tercih edilmeli. Vücudun zinde kalarak günlük fonksiyonlarını sorunsuz şekilde yerine getirmesini sağlayan yeşil çayın faydaları arasında en önemlilerinden biri de kansere karşı koruyucu olmasıdır.

Günde en fazla 3 fincan tüketilmesi gereken yeşil çay, ara öğünleri de destekleyen bir besin kaynağıdır. Yağ yakımına yardımcı olan yeşil çayın faydaları sıralandığında ödem atıcı etkisi en üstler sıralarda gelir. Ödemin vücuttan böbrek yoluyla atılmasını sağlayan yeşil çay, kan akışını artırarak kalp damar sistemini de korur. İşte vücuttaki etkileri saymakla bitmeyen yeşil çayın faydaları...

FAYDASI KADAR ZARARI DA VAR! YEŞİL ÇAY TÜKETİRKEN DİKKAT

Yeşi çay faydaları sayesinde vücuda sayısız olumlu etkide bulunsa da bilinçsiz tüketildiğinde yararından çok zararı dokunabilir. Bu nedenle yeşil çayın nasıl içildiği konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir. Peki yeşil çay tüketirken nelere dikkat etmek gerekir? İşte hayatımızın bir parçası olan bu bitki çayı ile ilgili bilmeniz gerekenler:

Faydaları saymakla bitmeyen yeşil çayın, içerdiği flavonoid madde sayesinde antioksidan içeriği çok yüksektir. Bu özelliği siyah çaya göre çok daha yüksek olduğu için, kansere karşı savunmayı da arttırır.

Kansere karşı koruyucu olduğu bilinen yeşil çay, metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye de yardımcı olur. Ayrıca kan akışını arttırdığı için kalp damar sistemine karşı koruyucudur. Ödem atıcı özelliği sayesinde ise vücutta biriken suyun böbrek yollarıyla atılmasına yardımcı olmaktadır. Bu en önemli özelliğidir. Fakat yeşil çay faydaları kadar vücuda zarar verebilen bir bitki olma özelliği de taşır. Bu nedenle bilinçsizce tüketilmemelidir. Yüksek tansiyon hastası biri ilaç kullanıyorsa diyetisyene danışarak içmelidir. Çünkü bitkiler ilaçlarla etkileşime girer.

Günde 2-3 fincandan fazla yeşil çay tüketilmemelidir. Fazla tüketildiğinde aritmi, taşikardi gibi problemlere sebep olabilir.

Yeşil çayı çok fazla sıcak suda bekletmek doğru değildir. Sıcak suda 5-6 dakika demlemek yeterli olacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!
Spora başlamadan önce mutlaka yiyin! Öyle bir etkisi varmış ki...Spora başlamadan önce mutlaka yiyin! Öyle bir etkisi varmış ki...
Lezzetinden önce sesi mest ediyor!Lezzetinden önce sesi mest ediyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

Tatlıya doymaya hazır olun! İşte parmaklarınızı yedirtecek lezzet

Tatlıya doymaya hazır olun! İşte parmaklarınızı yedirtecek lezzet

Hamur yoğurma ve açma derdi yok!

Hamur yoğurma ve açma derdi yok!

Spora başlamadan önce mutlaka yiyin! Öyle bir etkisi varmış ki...

Spora başlamadan önce mutlaka yiyin! Öyle bir etkisi varmış ki...

Çocukluğumuzun nostaljik tadı: Evde elma şekeri yapılışı!

Çocukluğumuzun nostaljik tadı: Evde elma şekeri yapılışı!

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kokusu tüm odaları saran sade açma tarifi! Günlerce bayatlamaması için...

Kokusu tüm odaları saran sade açma tarifi! Günlerce bayatlamaması için...

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

5 dakikada yapılıyor, aylarca bozulmuyor!

5 dakikada yapılıyor, aylarca bozulmuyor!

Çay saatinizi şölene dönüştürecek nefis tarif!

Çay saatinizi şölene dönüştürecek nefis tarif!

Çıtır çıtır altın sarısı patates kızartmasının sırrı...

Çıtır çıtır altın sarısı patates kızartmasının sırrı...

Diğer Haberler

Limonun kanıta dayalı 5 sağlık faydası! Eğer posasıyla birlikte yerseniz...

Kanıta dayalı! Eğer posasıyla birlikte yerseniz...

Spordan önce ne yenir? İşte spor öncesi vücuda alınması gereken besinler

Spora başlamadan önce mutlaka yiyin! Öyle bir etkisi varmış ki...

Bitki çayı nasıl yapılır? Çeşitleri neye göre seçilmelidir?

Kilo verdiriyor ama... Bu hataya düşmeyin!

Kilo almak için ne yenir diye merak ediyorsanız işte liste!

Ne yaptıysam kilo alamıyorum diyorsanız bir de bu listeye bakın

Spordan sonra ne yenir? Hem kilo verin hem tok hissedin!

Hem kilo verin hem tok hissedin! Spordan sonra...

Şarabın yanında ne yenir? Hangi şarapla hangi yemek tercih edilir?

Lezzeti 2'ye katlayacak öneri! Bakın yanında ne yemek gerekiyormuş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.