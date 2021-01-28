Yeşil çay uyarısı: Faydaları kadar zararları da var!

Günde en fazla 3 fincan tüketilmesi gereken yeşil çay, ara öğünleri de destekleyen bir besin kaynağıdır. Yağ yakımına yardımcı olan yeşil çayın faydaları sıralandığında ödem atıcı etkisi en üstler sıralarda gelir. Ödemin vücuttan böbrek yoluyla atılmasını sağlayan yeşil çay, kan akışını artırarak kalp damar sistemini de korur. İşte vücuttaki etkileri saymakla bitmeyen yeşil çayın faydaları...

FAYDASI KADAR ZARARI DA VAR! YEŞİL ÇAY TÜKETİRKEN DİKKAT

Yeşi çay faydaları sayesinde vücuda sayısız olumlu etkide bulunsa da bilinçsiz tüketildiğinde yararından çok zararı dokunabilir. Bu nedenle yeşil çayın nasıl içildiği konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir. Peki yeşil çay tüketirken nelere dikkat etmek gerekir? İşte hayatımızın bir parçası olan bu bitki çayı ile ilgili bilmeniz gerekenler:

Faydaları saymakla bitmeyen yeşil çayın, içerdiği flavonoid madde sayesinde antioksidan içeriği çok yüksektir. Bu özelliği siyah çaya göre çok daha yüksek olduğu için, kansere karşı savunmayı da arttırır.

Kansere karşı koruyucu olduğu bilinen yeşil çay, metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye de yardımcı olur. Ayrıca kan akışını arttırdığı için kalp damar sistemine karşı koruyucudur. Ödem atıcı özelliği sayesinde ise vücutta biriken suyun böbrek yollarıyla atılmasına yardımcı olmaktadır. Bu en önemli özelliğidir. Fakat yeşil çay faydaları kadar vücuda zarar verebilen bir bitki olma özelliği de taşır. Bu nedenle bilinçsizce tüketilmemelidir. Yüksek tansiyon hastası biri ilaç kullanıyorsa diyetisyene danışarak içmelidir. Çünkü bitkiler ilaçlarla etkileşime girer.

Günde 2-3 fincandan fazla yeşil çay tüketilmemelidir. Fazla tüketildiğinde aritmi, taşikardi gibi problemlere sebep olabilir.

Yeşil çayı çok fazla sıcak suda bekletmek doğru değildir. Sıcak suda 5-6 dakika demlemek yeterli olacaktır.

