Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Yeşil ve beyazın tek bir yerde buluştuğu Şırnak yaylarına bahar geldi

Yeşil ve beyazın tek bir yerde buluştuğu Şırnak yaylarına bahar geldi

Seray Üstün Seray Üstün
10.05.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde bulunan Kırmızı Yayla’nın yolları ulaşıma açıldı. Yeşil ve beyazın en sevilen tonlarının buluştuğu yayla kartpostallara konu olacak bir manzara sundu.

Yeşil ve beyazın tek bir yerde buluştuğu Şırnak yaylarına bahar geldi

Uludere'de yayla yollarının açılmasıyla bahar mevsiminde pancarların toprak yüzüne çıkmasıyla belde gençleri ve bölge fotoğrafçıları yaylaya çıktı. Yaylaya çıkan gençler gece yaylada konaklayıp gündüz vakti pancar topluyorlar.

yayla1

Fotoğrafçıların da çıktığı yaylada kartpostalları andıran görüntüler çektiler. Hem fotoğraf çeken hem pancar toplayan Abdullah Babat, "Yaylalarımıza yolların gitmesi bizleri çok mutlu etti. Bu sene yaylaya ilk gidişimiz. Yüksek dağlar ve gün batımı çok güzel manzaralar oluşturuyor. İki üç defa daha gidip günlerce orada kalmayı düşünüyoruz" dedi.

(İHA)

‘Akdeniz’in Sibiryası’ olarak isimlendirilen Berit Dağı, görenleri kendisine hayran bırakıyor‘Akdeniz’in Sibiryası’ olarak isimlendirilen Berit Dağı, görenleri kendisine hayran bırakıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında kan donduran olay! Eski eşini... Sokak ortasında kan donduran olay! Eski eşini...
7 milyon yıl önce oluştu! Görenleri hayran bıraktı7 milyon yıl önce oluştu! Görenleri hayran bıraktı
İslam mimarisinin başyapıtı: Divriği Ulu Camiİslam mimarisinin başyapıtı: Divriği Ulu Cami
Anahtar Kelimeler:
Şırnak Uludere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Hala gizemini koruyor

Hala gizemini koruyor

İngiltere’de hayatını bıraktı! Kendisini sokak köpeklerine adadı

İngiltere’de hayatını bıraktı! Kendisini sokak köpeklerine adadı

İzin verilmiyor! Ülkelere göre yasaklı olan köpek cinsleri

İzin verilmiyor! Ülkelere göre yasaklı olan köpek cinsleri

Sinop’tan otostopla yola çıktı! Balkanları bedava gezdi

Sinop’tan otostopla yola çıktı! Balkanları bedava gezdi

İlginizi Çekebilir

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

İdam edilen en genç insan! Hayatı filme konu oldu

İdam edilen en genç insan! Hayatı filme konu oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Japonlar neden geceleri banyo yapıyor?

Japonlar neden geceleri banyo yapıyor?

Efsane buraya kadarmış

Efsane buraya kadarmış

Osmanlı’da uygulanan korkunç işkence yöntemleri

Osmanlı’da uygulanan korkunç işkence yöntemleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.