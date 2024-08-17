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  4. Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça hayatını kaybetti

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça hayatını kaybetti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.08.2024 13:06
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Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden olan Hababam Sınıfı'nda 'Bacaksız' rolüne hayat veren Tuncay Akça geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça hayatını kaybetti

Yeşilçam’dan bir acı haber daha geldi! Birçok yapımda yer alan ancak Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı olarak tanınan 60 yaşındaki Tuncay Akça hayatını kaybetti.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Eşi sabah kalktığında Tuncay Akça‘nın yatakta hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Akça’nın evine gelen sağlık ekipleri oyuncunun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi. Tuncay Akça’nın cenazesi ikindi namazını müteakip Üsküdar Şakir’in Camii’nde kılınacak.
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TUNCAY AKÇA KİMDİR?

Tuncay Akça, 16 Aralık 1963 tarihinde Kastamonu'da dünyaya geldi. Hababam Sınıfı’nda Bacaksız lakaplı bir öğrenciyi canlandıran Tuncay Akça, Yol filminde Yusuf rolünü üstlendi. Usta oyuncu 1995-2002 yılları arasında ise bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde manav rolünü oynadı.

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2002 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliğine, Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Sancaktepe (Samandıra) Belediye Başkanlığına aday oldu.

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Tuncay Akça hababam sınıfı yeşilçam
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