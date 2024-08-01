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  4. Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı... Usta yönetmen Günay Kosova vefat etti

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı... Usta yönetmen Günay Kosova vefat etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.08.2024 08:12
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Sanat dünyasındaki yaprak dökümü sürüyor. Kenan Işık ve Genco Erkal’ın ardından Yeşilçam'ın usta yönetmeni Günay Kosova 82 yaşında hayata gözlerini kapadı.

Yeşilçam'ın usta yönetmeni Günay Kosova'dan acı haber geldi. 82 yaşındaki Kosova hayata gözlerini yumdu. Usta yönetmen Sultanbeyli’de ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

ALZHEİMER İLE MÜCADELE EDİYORDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Set Amiri, Senarist, Yapımcı ve Yönetmen kimliğiyle 1700 filmde çalışan ve bir rekora imza atan ve Kayışdağı Darülaceze’de kalan Kosova, uzun zamandır Alzheimer hastalığına karşı mücadele veriyordu.

Günay Kosova

Kosova 2007 yılında eşi Astrolog Hülya Koçak’ı 2007 yılında evinin banyosunda ölü bulmasının ardından çok sarsılmış, annesi ve köpeğini kaybedince de büyük bir travma yaşamış, Sanatçı Yaşam Evi’nde kalmaya başlamıştı.

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