Yeşilçam dizisi oyuncuları kimlerdir? Yeşilçam dizisi nerede çekiliyor?

1960’lı yılların Türkiye’sinin canlandırıldığı Yeşilçam dizisinin çekimleri Avrupa’nın en büyük platosunda yapılırken, aynı zamanda oyuncuların kıyafetleri ve mekan düzenlemeleri ile izleyiciyi masalsı bir dünyaya taşıyor. Çağatay Ulusoy’un başrolünü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Altan Erkekli’den Yetkin Dikinciler’e kadar usta pek çok isim bulunuyor.

YEŞİLÇAM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yeşilçam dizisi, aksiyon dolu sahneleri ve izleyiciye görsel bir şölen sunan özel hazırlanmış mekanlarıyla izleyiciyi 1960’lı yılların Türkiye’sine götürüyor. Kocaeli-İzmit’te bulunan Sekapark'ta 55 bin metrekare kapalı alana ve 300 bin metrekare açık alana kurulan Avrupa'nın en büyük film platosunda gerçekleştirilen çekimlerde, Beyoğlu'nun meşhur mekanlarından, İstiklal Caddesi'nin nostaljik tramvayına kadar o dönemlerin her ayrıntısına yer verildiği görülüyor.

YEŞİLÇAM DİZİSİ NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Yeşilçam dizisi, online dizi ve film platformu olan BluTV’de 22 Nisan Perşembe günü izleyicisiyle buluşacak. Dram, Romantik türündeki dizinin İlk sezonun ilk bölümü 45 dakika uzunluğunda.