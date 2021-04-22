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Yeşilçam dizisi oyuncuları kimlerdir? Yeşilçam dizisi nerede çekiliyor?

22.04.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BluTV ekranlarında 22 Nisan günü izleyiciyle buluşan Yeşilçam dizisi, hem oyuncuları, hem de çekildiği mekanlarla ilgiyi üzerine çekti. Bir dönem dizisi olan Yeşilçam dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Selin Şekerci de oyunculuğunun yanı sıra şarkılarıyla da diziye renk katıyor.

Yeşilçam dizisi oyuncuları kimlerdir? Yeşilçam dizisi nerede çekiliyor?

1960’lı yılların Türkiye’sinin canlandırıldığı Yeşilçam dizisinin çekimleri Avrupa’nın en büyük platosunda yapılırken, aynı zamanda oyuncuların kıyafetleri ve mekan düzenlemeleri ile izleyiciyi masalsı bir dünyaya taşıyor. Çağatay Ulusoy’un başrolünü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Altan Erkekli’den Yetkin Dikinciler’e kadar usta pek çok isim bulunuyor.

YEŞİLÇAM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yeşilçam dizisi, aksiyon dolu sahneleri ve izleyiciye görsel bir şölen sunan özel hazırlanmış mekanlarıyla izleyiciyi 1960’lı yılların Türkiye’sine götürüyor. Kocaeli-İzmit’te bulunan Sekapark'ta 55 bin metrekare kapalı alana ve 300 bin metrekare açık alana kurulan Avrupa'nın en büyük film platosunda gerçekleştirilen çekimlerde, Beyoğlu'nun meşhur mekanlarından, İstiklal Caddesi'nin nostaljik tramvayına kadar o dönemlerin her ayrıntısına yer verildiği görülüyor.

YEŞİLÇAM DİZİSİ NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Yeşilçam dizisi, online dizi ve film platformu olan BluTV’de 22 Nisan Perşembe günü izleyicisiyle buluşacak. Dram, Romantik türündeki dizinin İlk sezonun ilk bölümü 45 dakika uzunluğunda.

YEŞİLÇAM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yeşilçam dizisi, Türkiye’de 1960’lı yılların siyasi ve ekonomik çalkantılarının arasında ışığı parlamaya başlayan Yeşilçam sinemasındaki bir yapımcının hayata tutunma çabasını konu ediyor.

Semih Ateş (Çağatay Ulusoy), iflas etmiş ve her şeyini kaybetmiş sinema aşığı bir film yapımcısıdır. Ancak, Yeşilçam, o dönemde altın çağını yaşamaya başlamıştır ve Semih Ateş de bu furya içinde küllerinden yeniden doğma mücadelesine soyunmuştur.

Semih Ateş’in yanında o sırada Yeşilçam'ın gözde yıldızlarından Mine Cansu (Selin Şekerci) bulunmaktadır. Diğer yandan Tülin Saygı da (Afra Saraçoğlu) Yeşilçam'ın kapısını gerçek bir sanatçı olmak için çalmaktadır.

YEŞİLÇAM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu, senaryosunu ise Volkan Sümbül ve Levent Cantek’in kaleme aldığı, Yeşilçam dizisinin oyuncu kadrosunda;

Çağatay Ulusoy (Semih),
Selin Şekerci (Mine),
Afra Saraçoğlu (Tülin),
Ayta Sözeri (Kuvvet),
Yetkin Dikinciler (Reha),
Güngör Bayrak (Belkis),
Nilüfer Açıkalın (Adviye),
Bora Akkaş (Hakan),
Selin Kahraman (Aysel),
Özgür Çevik (İzzet),
Altan Erkekli,
Ercüment Fidan,
Onur Bilge,
Efe Tunçer,
Devrim Nas gibi isimler yer alıyor.


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Çağatay Ulusoy
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