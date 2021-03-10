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Yeşilçam dizisinin setinden ilk kareler geldi

10.03.2021 16:51 | Son Güncelleme:
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Yeşilçam dizisinin setinden ilk kareler geldi

BluTV’nin özel yapımı ‘Yeşilçam’ın çekimleri devam ederken, setten ilk kareler yayınlandı. Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı ‘Yeşilçam’ yakında BluTV’de yayınlanacak.

BluTV’nin özel yapımı ‘Yeşilçam’ın çekimleri devam ederken, setten ilk kareler yayınlandı. Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı ‘Yeşilçam’ yakında BluTV’de seyirciyle buluşacak.

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İzleyenleri 1960’lı yılların Türkiye’sine götürerek dönemin gölgesinde altın çağını yaşayan Yeşilçam Sineması’ndaki bir yapımcının mücadelesini gözler önüne serecek olan dizinin çekimlerinden ilk kareler yayınlandı.

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Gösterişli kostümlerden 1960’lı yıllara özgü saç modellerine, göz alıcı aksesuarlardan hafızalara kazınan trendlere kadar birçok detayın dikkat çektiği set fotoğrafları dizinin görkemli atmosferinden ipuçları verdi.

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Sinema aşığı bir yapımcı olan Semih Ateş’in (Çağatay Ulusoy) sahip olduğu her şeyi kaybettikten sonra Yeşilçam’da yeniden var olabilmek için vereceği zorlu savaşı anlatacak olan ‘Yeşilçam’ın senaryosu Levent Cantek ve Volkan Sümbül’ün imzasını taşırken, dizinin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Çağan Irmak oturuyor.

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Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş’ı buluşturan ‘Yeşilçam’ yakında BluTV’de ekrana gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy
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