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Yeşilçam efsanesi Engin Koç'un son halini gören şaştı kaldı! Verdiği çıplak poz sorulunca bakın ne dedi

06.10.2023 09:01 | Son Güncelleme:
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Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Engin Koç oyunculuk ve mankenlik kariyeri ile bir döneme damga vurmuştu. Hülya Avşar, Serpil Çakmaklı, Harika Avcı ve Banu Alkan gibi isimlerle kamera karşısına geçen Engin Koç'un son halini görenler çok şaşırdı. Ünlü isim çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mankenlik kariyeri ile hafızalara kazınan ve Yeşilçam’da birçok filmde rol alan Engin Koç’un son hali gündem oldu. 50'ye yakın dizi ve filmde rol alan Engin Koç, Emine Ün ve İbrahim Erkal’ın başrolünü paylaştığı Canısı dizisinde de yer almıştı.

engin koçun son hali şaşırttı

Şimdilerde 64 yaşında olan Engin Koç 16 yaşında mankenliğe başladı. 1976 yılında 17 yaşındayken katıldığı 'Mankenler Kralı' yarışmasında 1. oldu.

engin-koçun-son-halini-gören-şaştı-kaldı

Ünlü ismin hayatını Saklambaç Gazetesi'nin düzenlediği yarışma değiştirdi. Habertürk'ün sorularını yanıtlayan Koç "Galatasaray'ın voleybol takımında oynarken, Nişantaşı'nda yaşadığımız apartmanda komşumuzun kızı mankenlik okuluna gidiyordu. Bana da Saklambaç Gazetesi'nin mankenlik yarışmasından bahsetti.

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17 yaşında yarışmaya katıldım. Ajda Pekkan, Cüneyt Arkın, Seyyal Taner, Sezen Cumhur Önal’ın jüri üyesi olduğu 500 kişinin katıldığı yarışmada 'Mankenler Kralı' oldum. Ondan sonra da Başak Gürsoy’un modellik ajansıyla çalışmaya başladım. Yabancı koreograflarla çalıştım, dünyanın pek çok ülkesinde podyuma çıktım." dedi.

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ÇIPLAK POZU SORULUNCA...

Engin Koç, 1988 yılında 'Kadınca Dergisi'ne verdiği çıplak poz ile ilgili soruya "Rahmetli Duygu Asena, derginin genel yayın yönetmeniydi. Kendisini çok severdim. 'Cahil cesareti' demeyelim de o dönem mankenliğin gereği buydu. O yıllarda yaptığım her şeyin arkasındayım." yanıtını verdi.

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GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR

Memleketi Sivas'ta bir köy evi yaptığını da sözlerine ekleyen Engin Koç "Şişli'de babamdan bir ev kaldı, kira ödemiyorum. Ufak tefek bir yerlerden gelirim oluyor. Bir şekilde geçiniyoruz" dedi.

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Pınar Koç ile evli olan Koç açıklamasında "Kafa yapımız uydu ve aramızdaki ilişki ilerleyince de 2011'de evlendik. 11 yaşında Burak adında bir oğlumuz var" cümlelerine yer verdi.

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