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Yeşilçam emektarı Kubilay Hakan yaşam savaşı veriyor!

07.05.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magazin dünyasının Felaket Tellalı lakaplı sanatçısı Onur Akay, bu sefer, Türkiye'de ilk ezanı okuyan Bilal-i Habeşî’yi oynayan oyuncu Kubilay Hakan’ın yaşam savaşı verdiğini, canlı yayında açıkladı.

Yeşilçam emektarı Kubilay Hakan yaşam savaşı veriyor!

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, partneri Reyhan Cansu ile sunduğu “Burası Türkiye” isimli televizyon programında, Yeşilçam emektarı Kubilay Hakan’la ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

PANSİYONDA YAŞIYOR!

Akay, “ Şimdi sizlere 82 yaşında ve unutulmuş bir Yeşilçam çınarından bahsedeceğim… Alanya da bir pansiyon odasında yaşam savaşı veriyor… Yeşilçam emektarı Kubilay Hakan, uzanacak yardım eli bekliyor. Hakan "Bir tek Allah’ım var, yalnızlık çok zor" diyor. 1966 yılında Yeşilçam da uşak rolü ile sinemaya giren Kubilay Hakan’ı bilirsiniz… 300 civarında filmde rol almıştır… Asıl adı Sabri Kubilay…” dedi.

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EVİ YANINCA SOKAKTA KALDI

“Geçtiğimiz yıl yaşadığı küçük bir evi vardı ve bitişiğindeki evle birlikte yakıldı. Eşinden ve çocuklarından ayrı yaşayan Türk Sinemasının siyahi oyuncusu Kubilay Hakan, evi yanınca Ocak ayında sokakta kaldı. Eşyaları, kostümleri, dar günler için biriktirdiği parası ve kimliği de yanınca büyük sıkıntı yaşayan Hakan 'a, Alanya Belediye’si sahip çıkıp Nisan ayına kadar bir pansiyona yerleştirdi. Yön bulma rahatsızlığı yaşıyor… 82 yaşındaki oyuncu, önceki gün de kaldığı pansiyondan sokağa çıktıktan sonra kayboldu ve üç gün sonra bir köy yolunda bulundu. Giyecek, yiyecek sorunu da yaşayan Kubilay Hakan, Film-San Başkanı Engin Çağlar, Film-San Başkan Yardımcısı Meral Konrat ve Soder Başkanı Yusuf Sezgin e de seslendi.

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"UNUTULDUM"

‘Sizlerin her biri ile 20’şer 30’ar filmde oynadım. Ben Kubilay Hakan’ım, bana sahip çıkın, unutmayın beni. Türkiye de ilk ezanı okuyan Bilal-i Habeşî’yi oynayan oyuncu da benim. Unutuldum, herkes unuttu beni. Bir Allah’ım var, sanat dünyasından, ilgililerden destek bekliyorum. Yalnızlık çok kötü. Bir pansiyon odasında tek başına yaşamak ne kadar zor. Allah kimseyi yalnız ve çaresiz bırakmasın.’ dedi.” İfadelerini kullandı.

Meral Konrat da canlı yayında Akay’a ne gerekiyorsa yapılacağının sözünü verdi.

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