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Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez ismiydi! Oğlu da çok ünlü çıktı! Meğer herkes tanıyormuş

08.09.2023 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezercik, Babacan, Bekçiler Kralı, Deli Kan, Gülen Adam, Garip, Tarzan Rıfkı, Gülen Adam, Kiracı, Ortadirek Şaban ve Kapıcılar Kralı gibi birçok Yeşilçam filminde yer alan usta oyuncu Ekrem Dümer yer aldığı bu filmlerle hafızalara kazınmıştı. Bundan 23 yıl önce aramızdan ayrılan usta oyuncunun oğlunun kim olduğu ortaya çıktı. Dümer'in oğlunun çok ünlü bir isim olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Türk sinemasının unutulmaz simaları arasında yerini almayı başaran Ekrem Dümer, Deli Kan, Gülen Adam, Tarzan Rıfkı, Kiracı, Ortadirek Şaban ve Kapıcılar Kralı, Bekçiler Kralı, İyi Aile Çocuğu gibi pek çok filmde yer almıştı. Usta oyuncu rol aldığı sayısız filmle adını Yeşilçam tarihine altın harflerle yazdırmayı başarmıştı.

Ekrem Dümer 1

Özellikle Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı filmlerde rol alan Ekrem Dümer, 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ömrünün 25 yılını sanata adayan Dümer, ölmeden hemen önce 'Hizmet ve Onur Ödülü'ne layık görülmüştü.

Ekrem Dümer 2

Usta oyuncu Ekrem Dümer'in oğlu da çok ünlü bir isim çıktı. Ekrem Dümer'in oğlu, Çalar Saat ve Sabah Şekerleri programlarında sunuculuk yapan Yalçın Dümer'den başkası değil.

Ekrem Dümer 3

Oyunculuk deneyimi de olan Yalçın Dümer, bir dönem tıpkı babası gibi Şehir Tiyatroları'nda çalışmış.

Yalçın Dümer 1

Benim İçin Ağlama, Şöhret, Paşa Baba Konağı gibi yapımlarda rol alan Yalçın Dümer, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen bir isim.

Yalçın Dümer babası

Başından üç evlilik geçen Yalçın Dümer; Defne Halman, Serpil Çakmaklı ve Esra Balamir gibi isimlerle nikah masasına oturmuştu.

Yalçın Dümer 2

Oyuncu Ekrem Dümer'in oğlu olan Yalçın Dümer, 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kabataş Erkek Lisesinden mezun olan Dümer, konservatuar öğrencisiyken Şehir Tiyatrolarına girdi.

Yalçın Dümer 3

Dümer, ilk olarak 1986 yılında yönetmenliğini Başar Sabuncu'nun yaptığı "Asılacak Kadın" adlı Sinema filminde Müjde Ar ile birlikte oynadığı rolle tanındı.

Yalçın Dümer 4

1994 yılında senaryosunu Emine Şenliklioğlu'nun yazdığı, "Bize Nasıl Kıydınız" adlı sinema filminde Fatma Belgen ile birlikte rol aldı.

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Sinema, televizyon oyunculuğu ardından, sunuculuk kariyerine adım atan Dümer, ilk olarak ''İşte Müzik, İşte Eğlence''adlı programı sundu.

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