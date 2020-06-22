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  4. Yeşilçam’ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu paylaştı! Yıllara meydan okuyor

Yeşilçam’ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu paylaştı! Yıllara meydan okuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 14:04 | Son Güncelleme

Bir zamanlar "Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu sosyal medyada paylaşım yaptı sosyal medya sallandı.

Türk sinemasının "altın çağına" damgasını vuran Gülşen Bubikoğlu, uzun süredir kameraların uzağında sakin bir hayat sürüyor. Aynı zamanda iyi bir sosyal medya kullanıcısı da olan Gülşen Bubikoğlu, hayranlarıyla da bu sayede iletişimini koparmıyor.

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Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu ile evli olan Gülşen Bubikoğlu sosyal medyada yaptığı son paylaşımla beğeni topladı.

Yıllara meydan okuyan oyuncu yaptığı paylaşıma "Karantina günlerinde saçlarım uzadı. Şaka şaka, değişiklik olsun dedim. Anladım ki uzun saça tahammülüm kalmamış. Hele bu sıcak havalarda” notunu düştü.

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Bubikoğlu'nun bu paylaşımına paylaşır paylaşılmaz beğeni yağdı.

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