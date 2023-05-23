Yeşilçam'ın efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun kızı bakın kiminle evliymiş! Meğer herkes tanıyormuş

Güzelliği dillere destan olan ve başarılı oyunculuğu ile büyük bir hayran kitlesine sahip Yeşilçam'ın efsanesi Gülşen Bubikoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Yıllara meydan okuyan son hali ile dikkat çeken ünlü ismin özel hayatı da merak ediliyor.

Gözlerden uzak bir yaşam tercih eden Gülşen Bubikoğlu'nun 1974 yılında nikah masasına oturduğu Türker İnanoğlu ile evliliğinden Zeynep adını verdiği kızı dünyaya geldi.

Zeynep İnanoğlu'nun eşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Meğer Bubikoğlu ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir'in kayınvalidesiymiş.

2011 yılında evlenen Cüneyt Özdemir ve Zeynep İnanoğlu çiftinin Ali Mavi ismini verdikleri bir oğulları var.

Eğitim hayatında parmakla gösterilen Zeynep İnanoğlu, İstanbul'da 1995 yılında Koç Lisesi'ni birincilikle bitirdi.

ABD'de Harvard Üniversitesi Elektrik, Bilgisayar ve Sistem Mühendisliği bölümünden 1999 yılında Elektrik Elektronik Mühendisi olarak mezun oldu. MIT Media Lab, Speech & Mobility Group'ta araştırma görevlisi olarak görev aldı.Zeynep İnanoğlu, ABDWashington kentindeki Microstrategy Inc. adlı bilgisayar teknolojileri üreten bir şirkette 3 sene çalıştı.

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde 2002 – 2003 yıllarında yüksek lisansını yaptı.

2003 – 2004 yıllarında konuşma arayüzü grubu, araştırma görevlisi olarak çalıştı ve 2004 – 2007 yıllarında doktorasını yaparak mezun oldu.

