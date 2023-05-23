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Yeşilçam'ın efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun kızı bakın kiminle evliymiş! Meğer herkes tanıyormuş

23.05.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Bubikoğlu'nun Türker İnanoğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep İnanoğlu'nun kiminle evli duyanlar çok şaşırdı. Usta oyuncu bakın kimin kayınvalidesi çıktı.

Yeşilçam'ın efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun kızı bakın kiminle evliymiş! Meğer herkes tanıyormuş

Güzelliği dillere destan olan ve başarılı oyunculuğu ile büyük bir hayran kitlesine sahip Yeşilçam'ın efsanesi Gülşen Bubikoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Yıllara meydan okuyan son hali ile dikkat çeken ünlü ismin özel hayatı da merak ediliyor.

Gülşen Bubikoğlu 2

Gözlerden uzak bir yaşam tercih eden Gülşen Bubikoğlu'nun 1974 yılında nikah masasına oturduğu Türker İnanoğlu ile evliliğinden Zeynep adını verdiği kızı dünyaya geldi.

zeynep inanoğlı 2

Zeynep İnanoğlu'nun eşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Meğer Bubikoğlu ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir'in kayınvalidesiymiş.

Zeynep İnanoğlu evlilik

2011 yılında evlenen Cüneyt Özdemir ve Zeynep İnanoğlu çiftinin Ali Mavi ismini verdikleri bir oğulları var.

zeynep inanoğlu 1

Eğitim hayatında parmakla gösterilen Zeynep İnanoğlu, İstanbul'da 1995 yılında Koç Lisesi'ni birincilikle bitirdi.

Zeynep İnanoğlu 3

ABD'de Harvard Üniversitesi Elektrik, Bilgisayar ve Sistem Mühendisliği bölümünden 1999 yılında Elektrik Elektronik Mühendisi olarak mezun oldu. MIT Media Lab, Speech & Mobility Group'ta araştırma görevlisi olarak görev aldı.Zeynep İnanoğlu, ABDWashington kentindeki Microstrategy Inc. adlı bilgisayar teknolojileri üreten bir şirkette 3 sene çalıştı.

Zeynep İnanoğlu 4

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde 2002 – 2003 yıllarında yüksek lisansını yaptı.

2003 – 2004 yıllarında konuşma arayüzü grubu, araştırma görevlisi olarak çalıştı ve 2004 – 2007 yıllarında doktorasını yaparak mezun oldu.

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