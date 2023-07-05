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Yeşilçam'ın efsanesi Hülya Koçyiğit'in kardeşi de ünlü çıktı! Meğer herkes tanıyormuş

05.07.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın efsanesi Hülya Koçyiğit yıllara meydan okuyan güzelliği ve sempatik tavırları ile sık sık gündem oluyor. Şu sıralar 'Film Gibi Hayatlar' programının sunuculuğunu üstlenen Koçyiğit'in kardeşinin kim olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. Koçyiğit'in kardeşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncuymuş.

Yeşilçam'ın efsanesi Hülya Koçyiğit'in kardeşi de ünlü çıktı! Meğer herkes tanıyormuş

Fatma Girik, Filiz Akın ve Türkan Şoray ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak kabul edilen Hülya Koçyiğit, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Film Gibi Hayatlar programıyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam eden Hülya Koçyiğit'in kardeşi de kendisi gibi oyuncuymuş. Hülya Koçyiğit'in kız kardeşi ablasından önce sinemaya adım atmış.

Yeşilçam'ın utangaç başrolü Hülya Koçyiğit'in kız kardeşi Nilüfer Çelen Koçyiğit meğer İzzet Günay ile başrol bile oynamış. 1968 yılında İzzet Günay ile başrollerini paylaştığı "Kader Böyle İstedi" filminde rol alan Çelenk'in yıldızı bu şekilde parlamış.

Hülya Koçyiğit kardeşi

Nilüfer Koçyiğit, 1961 yılında henüz 10 yaşındayken 'Bir Yetimin Hasreti' isimli sinema filminde karşımıza çıktı.

Hülya Koçyiğit kardeşi 1

Daha sonra 'Çifte Kumrular' sinema filminde de çocuk oyuncu olarak rol alan Nilüfer Koçyiğit, 27 sinema filminde rol almış.

Hülya Koçyiğit kardeşi 2

Kızılırmak Karakoyun, Ölmeyen Aşk, Hayatımın Kadını, Siyah Gözler, Gecelerin Kralı, Kader Böyle İstedi, Acı Günler, Son Hatıra, Üvey Ana ve Büyük Cellatlar rol aldığı bazı sinema filmleri arasında yer alıyor.

Hülya Koçyiğit kardeşi 3

Hülya Koçyiğit ise, 12 Aralık 1947 yılında Üsküdar'ın Kuzguncuk semtinde dünyaya geldi. Oyuncunun Nilüfer ve Feryal adında iki kardeşi vardır.

Hülya Koçyiğit 1

Hülya Koçyiğit, İstanbul Atatürk Kız Lisesi'ni okurken Şehir Tiyatrolarında eğitim aldı.

Hülya Koçyiğit 3

Üniversiteyi ise Ankara Devlet Konservatuarı oyunculuk ve bale bölümünde tamamladı.

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