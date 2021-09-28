Yeşilçam’ın efsanesi Tecavüzcü Coşkun’la ilgili az bilinen bilgi! Gerçek mesleğine inanamayacaksınız!

'Tecavüzcü Coşkun' karakteriyle Türk izleyicisinin hafızasına kazınan ünlü oyuncu Coşkun Göğen'in gerçek mesleği, duyanları şaşkına çeviriyor. Gelin, Coşkun Göğen'in oyunculuk macerasının nasıl başladığına hep birlikte göz atalım...

TECAVÜZCÜ COŞKUN'UN HİKAYESİ

1945 yılında Samatya'da doğan Coşkun Göğen, Makedonya göçmeni bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi.

Göğen, ortaokul ikinci sınıfta okulu bırakarak iş hayatına atıldı. Uzun yıllar berber çıraklığı yapan Göğen, sonrasında dansa olan tutkusunu keşfedip bir dans grubu kurdu. Göğen'in Yeşilçam yolculuğu, bu dans grubu sayesinde oldu.

Danslarıyla dikkat çeken Göğen, Yeşilçam sinemasına 'Tecavüzcu Coşkun' rolüyle giriş yaptı ve uzun yıllar bu isimle anıldı.





