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Yeşilçam’ın efsanesi Tecavüzcü Coşkun’la ilgili az bilinen bilgi! Gerçek mesleğine inanamayacaksınız!

28.09.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam filmlerindeki 'Tecavüzcü Coşkun'un oyuncu olmadan ne iş yaptığını duyanın ağzı açık kalıyor. İşte Tecavüzcü Coşkun'un gerçek mesleği...

Yeşilçam’ın efsanesi Tecavüzcü Coşkun’la ilgili az bilinen bilgi! Gerçek mesleğine inanamayacaksınız!

'Tecavüzcü Coşkun' karakteriyle Türk izleyicisinin hafızasına kazınan ünlü oyuncu Coşkun Göğen'in gerçek mesleği, duyanları şaşkına çeviriyor. Gelin, Coşkun Göğen'in oyunculuk macerasının nasıl başladığına hep birlikte göz atalım...

TECAVÜZCÜ COŞKUN'UN HİKAYESİ

1945 yılında Samatya'da doğan Coşkun Göğen, Makedonya göçmeni bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi.

Tecavüz Coşkun'un gerçek mesleği şoke etti!

Göğen, ortaokul ikinci sınıfta okulu bırakarak iş hayatına atıldı. Uzun yıllar berber çıraklığı yapan Göğen, sonrasında dansa olan tutkusunu keşfedip bir dans grubu kurdu. Göğen'in Yeşilçam yolculuğu, bu dans grubu sayesinde oldu.

Tecavüz Coşkun'un gerçek mesleği şoke etti!

Danslarıyla dikkat çeken Göğen, Yeşilçam sinemasına 'Tecavüzcu Coşkun' rolüyle giriş yaptı ve uzun yıllar bu isimle anıldı.

Tecavüz Coşkun'un gerçek mesleği şoke etti!

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