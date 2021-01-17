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  4. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Filiz Akın'dan Ezgi Mola yorumu

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Filiz Akın'dan Ezgi Mola yorumu

17.01.2021 08:40 | Son Güncelleme:
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Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Filiz Akın'dan Ezgi Mola yorumu

Türk Sineması'nın efsane isimlerinden Filiz Akın, Ayşe Arman'a evini açtı. Arman'a samimi açıklamalarda bulunan Akın Ezgi Mola yorumuyla da dikkat çekti.

Pandemi dönemini eşiyle Bodrum'da geçiren Filiz Akın evinin kapılarını Ayşe Arman'a açtı. Samimi açıklamalar yapan Filiz Akın televizyondaki dizilerle ilgili de yorum yaptı.

Masumlar Apartmanı dizisiyle ön planda olan Ezgi Mola ilgili de konuşan Akun şunları söyledi:

En sevdiğim diziler, tabii ki “Arka Sokaklar,” Oğlumu ve diğer şahane oyuncuları senelerdir izliyorum. “Kırmızı Oda’’ya bayılıyorum. “Kefaret”, “Sadakatsiz” ama galiba en çok yüreğime dokunan “Masumlar Apartmanı.” Ezgi Mola’nın Türkan Şoray’ı hatırlatan bir rüzgar var fiziğinde. Birkaç bölüm önce, benim bir fotoğrafıma bakıp, “Ay ne güzel kadın ya! Saçlara bak, gözlerindeki ifadeye bak, hiç değişmemiş” dedi ya, nasıl mutlu oldum anlatamam.


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