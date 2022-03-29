Yeşilçam’ın erotik yıldızı Arzu Okay'ın son hali! Kızı paylaştı

Yeşilçam’ın öne çıkan isimlerinden, erotik yıldız olarak da anılan Arzu Okay bir döneme damga vurdu. Bir dönemin önemli oyuncularından Arzu Okay gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden isimler arasında. Zeki Müren’den Ayhan Işık’a, Sadri Alışık’tan Kadir İnanır’a birçok ünlüyle rol alan oyuncunun adının yalnızca erotik filmlerle anılmasına dair Okay'ın açıklaması bir süre önce gündem olmuştu.

Şimdilerde gözlerden uzak bir hayat süren Okay hayatı kitap olduğunda gündem oldu. Arzu Okay kitapla ilgili konuşurken "Oynadığınız filmlerin sadece bir kısmı erotik ama adınız sadece o filmlerle anılıyor" yorumuna şu yanıtı vermişti:

"Aynı dönemde erotik filmlerde rol alan erkek oyunculara böyle bir damga vurulmadı. Benim filmlerimi çeken erkek yönetmenlerin çoğu filmlerde gerçek ismini kullanmadı. Kadınlar hep günah keçisi..."

Arzu Okay'ın bir Instagram hesabı bulunsa da Okay pek paylaşım yapmıyor. Okay'ın son halini zaman zaman kızı paylaşıyor. Arzu Okay'ın son halini görenler "Hâlâ çok güzelsiniz" yorumlarında bulunuyor.



