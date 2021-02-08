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Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan son haliyle olay oldu! Bahar Öztan kaç yaşında?

08.02.2021 13:37 | Son Güncelleme:
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Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan son haliyle olay oldu! Bahar Öztan kaç yaşında?

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan son haliyle gündemde... Peki Bahar Öztan kaç yaşında?

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Yakalandığı kanseri yenen ve hayata sıkı sıkıya bağlanan Bahar Öztan son hali ile merak konusu oldu.

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BAHAR ÖZTAN KAÇ YAŞINDA?

Şimdilerde 68 yaşında olan Öztan yıllara medyan okuyan güzelliğiyle dikkat çekiyor. 7'den 70'e herkesin tanıdığı Bahar Öztan özellikle Kemal Sunal ile kamera karşısına geçtiği Doktor Civanım filmi ile hafızalara kazındı.

Bahar Öztan'ın Bodrum'da sahibi olduğu bir otel var ve pandemiyi de orada geçiriyor.

İşte Bahar Öztan'ın son hali...

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