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Yeşilçam'ın küçük Ayşecik'ini bir de şimdi gördün! Zeynep Değirmencioğlu'nun son halini görenler şaştı kaldı

21.09.2023 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeynep Değirmencioğlu, Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden biri olan "Ayşecik" rolüne hayat vermiş ve bu rolle akıllara kazınmıştı. Henüz iki yaşındayken keşfedilip filmlerde oynamaya başlayan ünlü yıldız, yıllardır televizyon ekranlarından uzak bir hayat yaşıyor. Bir dönemin genç yıldızı Değirmencioğlu'nun son halini görenler ise inanamıyor.

Yeşilçam'ın güzeller güzeli Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu, yıllar içinde geçirdiği değişimle konuşuluyor. Şu sıralar
yaşında olan usta oyuncu bambaşka bir meslek yapıyor.

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Babası senarist Hamdi Değirmencioğlu sayesinde henüz 2 yaşındayken Papatya adlı filmle sinemaya adım atan Zeynep Değirmencioğlu, adını Ayşecik rolüyle duyurmuştu.

67 yaşındaki Zeynep Değirmencioğlu Hayat Sevince Güzel, Ayşecik, Hayat mı Bu, Ayşecik'le Ömercik gibi projelerde yer alan değerli Türk oyunculardan birisidir.

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YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Usta oyuncu birçok filmde rol almış olsa da hafızalardaki yerini 1960’da “Ayşecik” filmleri ile sağladı.

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1974 yılında çektiği son filminin ardından sinemayı kesin olarak bırakan Değirmencioğlu'nun, uzun yıllardır İstanbul'da emlakçılık yaptığı ortaya çıktı.

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Gayrimenkul işiyle ilgilenen Değirmencioğlu, kameralardan uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor.

Fenerbahçeli eski futbolcu ve daha sonra Fenerbahçe SK yöneticilerinden Serkan Acar ile evlen usta oyuncunun Erkan ve Volkan isimli iki oğlu bulunuyor. Değirmencioğlu 1974'te evlendiği Serkan Acar'dan 2013 yılında boşanmıştır.

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MEĞER KUZENLERMİŞ...

Zeynep Değirmencioğlu'nun, Yeşilçam'da Ömercik filmleriyle nam salan ve izleyicilerde iz bırakan Ömer Dönmez'in kuzeni olduğu ortaya çıktı.

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"Ayşecik'le Ömercik" projesinde beraber rol alan iki kuzenden Ömer Dönmez, 1 Şubat 2020'de Üsküdar'da 60 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Ömer Dönmez, kuzeni Değirmencioğlu ile beraber oynadığı "Ayşecik" serisi başta olmak üzere yaklaşık 40 filmde "Ömercik" rolüne hayat vermiştir.

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