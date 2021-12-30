Yeşilçam'ın Marmara Kazım'ı Macit Flordun ünlü oyuncunun babası çıktı! Duyan şoke oldu

Sakar Şakir, İnek Şaban ve İyi Aile Çocuğu gibi efsane projelerde rol alan ünlü oyuncu Macit Flordun hakkında duyanları şaşkına çeviren bir detay ortaya çıktı.

1939 yılında Bulgaristan'da dünyaya gelen Macit Flordun, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Müzik ve Tiyatro eğitimi aldı.

14 yıl boyunca tiyatro oyunlarında sahneye çıkan usta oyuncu, 1975 yılında yer aldığı 'Bu Osman Başka Osman' filmiyle sinemaya adım attı.

''BASTIM KONTRATA İMZAYI!''

Özellikle Sakar Şakir filminde canlandırdığı 'Marmara Kazım' tiplemesiyle geniş kitlelerce tanınan Flordun, ''Seks filmleri dışında bir şeyler yapabilecek yapımcı bulunca bastım kontrata imzayı!'' diyerek, kamera önü oyunculuğuna nasıl başladığını anlatmıştı.

Kariyeri boyunca sayısız yapımda rol alan Macit Flordun, 1996 yılında hayata gözlerini yumdu. Macit Flordun'un oğlu, babasının izinden giderek oyuncu olmaya karar verdi.

Şimdilerde 49 yaşında olan Tardu Flodun; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Parmaklıklar Ardında, Binbir Gece, Davetsiz Misafir ve Evdeki Yabancı gibi yapımlarda oynadı.

Bir süredir ekranlardan uzak bir hayat süren Tardu Flordun, babası Macit Flordun için ''Bana miras bıraktığı tek şey; İnsanlığını koru, mesleki ve ahlaki insanlığını koru' sözüydü. Ben de onu elimden geldiği kadar korumaya, diğer sapa yollara girmemeye gayret ederek kendimi korumaya gayret ettim.'' demişti.

Tardu Flordun, ''Babam çok meşakkatli bir iş olduğu için oyuncu olmamı çok istemese de, ben istedim. 'Senin bu işi yapmanı istemiyorum ama kararı sana bırakıyorum' dedi. Yani bir baskı yapmadı üstümde." sözleriyle, oyuncu olmak konusunda babasından onay alamadığını anlatmıştı.





