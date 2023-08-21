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Yeşilçam’ın Şekerpare’si Yaprak Özdemiroğlu'nu bir de şimdi görün! Son hali sosyal medyayı salladı

21.08.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atıf Yılmaz'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 1983 yapımı Türk filmi Şekerpare, filmiyle hafızalarımıza kazınan Yaprak Özdemiroğlu, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Sanatçı Atilla Özdemiroğlu'nun da kızı olan Yaprak Özdemiroğlu'nun yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı. Şimdilerde 60 yaşında olan ünlü ismi görenler 'Hala şekerpare' yorumunu yaptı.

Kadrosunda İlyas Salman, Şener Şener ve Şevket Altuğ gibi dev isimlerin yer aldığı Şekerpare filmine güzelliğiyle damga vuran Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali yeniden gündem oldu. Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan ünlü oyuncunun paylaşımlarına yorum yağdı.

Yeşilçam'ın cesur kadını olarak hafızalarımıza kazınan Yaprak Özdemiroğlu'nun son halini görenler bir kez daha hayran kaldı.

Şekerpare 1

Güzelliğiyle sosyal medyayı sallayan oyuncu için 'O hala şekerpare', 'Yılllara meydan okuyor', Güzellik geçici derler ama daha güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Şekerpare 2

Yaprak Özdemiroğlu 14 Ağustos 1963 yılında Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü mezunu olan Özdemiroğlu, profesyonelliğe tiyatro ile başladı.

şekerpare 4

1981 yılında Yeşilçam'a geçerek sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Sanatçı, Attila Özdemiroğlu'nun kızıdır.

Yaprak Özdemiroğlu 1

1993 yılında müzisyen İskender Paydaş ile evlendi. Ancak bu evlilik 2000 yılında sona erdi ve çift boşandı. İkinci evliliğini 2001 yılında eski manken Murat Erbelger ile yaptı. 2010 yılında boşandı.

Yaprak Özdemiroğlu 2

Yaprak Özdemiroğlu bu zamana kadar; Hababam Sınıfı Güle Güle, Feryat, Dil Yarası, Yalnız Kadın, Üzgünüm Leyla gibi yapımlarda rol aldı.

Yaprak Özdemiroğlu 3

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