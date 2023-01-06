MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşilçam’ın Sezercik’i Sezer İnanoğlu’nun başı dertten kurtulmuyor! Uyuşturucu, kaçakçılık, dolandırıcılık... Hapis cezası aldı

Yeşilçam’ın Sezercik’i Sezer İnanoğlu’nun başı dertten kurtulmuyor! Uyuşturucu, kaçakçılık, dolandırıcılık... Hapis cezası aldı

06.01.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu, dolandırıcılık suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf Mahkemesi'ne başvuru hakkı bulunan Sezer İnanoğlu, eğer talebi kabul edilmezse cezaevine girecek.

Yeşilçam’ın Sezercik’i Sezer İnanoğlu’nun başı dertten kurtulmuyor! Uyuşturucu, kaçakçılık, dolandırıcılık... Hapis cezası aldı

Sezer İnanoğlu yine adliyelik oldu! 2007 yılında uyuşturucu ve silah kaçakçılığı'ndan, 2018'de eşi Mehtap Meray Kaykasoğlu'nu ölümle tehdit ettiği için hakim karşısına çıkan İnanoğlu, şimdi de dolandırıcılıktan yargılandı.

Ekran görüntüsü 2023-01-06 102208

20 BİN TL'LİK SAHTE SENET

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; İnanoğlu ve annesi iddiaya göre geçtiğimiz yıllarda R.Ç. adlı şahısla bir ev satışı için anlaştı. Tapuda tüm ödemeyi yapan R.Ç. kendisine gönderilen 20 bin liralık bir senedin daha olduğunu öğrenince şikayetçi oldu.
Ekran görüntüsü 2023-01-06 102258

ANNESİ SERBEST KALDI

Yapılan incelemede senetteki imzanın R.Ç.'ye ait olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilikten Sezer İnanoğlu ve annesi hakkında 5 yıl 9 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı ve ikili yargılandı.

Daha önce suça karışmadığı tespit edilen anne İnanoğlu serbest kalırken, birçok sabıkası bulunan oğlu Sezer İnanoğlu ise hapis cezasına çarptırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Derin dekoltesiyle galaya damga vurdu! Transparan detay...Derin dekoltesiyle galaya damga vurdu! Transparan detay...
Müge Anlı, Sinan’ın cinsel içerikli mesajlarını utanarak okuduMüge Anlı, Sinan’ın cinsel içerikli mesajlarını utanarak okudu
Cami pozu tepki çekmişti! İşte ilk sözleriCami pozu tepki çekmişti! İşte ilk sözleri
Anahtar Kelimeler:
Sezer İnanoğlu duman turu

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi netleşti

Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi netleşti

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

Cep telefonu alacaklar dikkat! BDDK duyurdu, kredi ve taksit sınırı artırıldı

Cep telefonu alacaklar dikkat! BDDK duyurdu, kredi ve taksit sınırı artırıldı

Baba ve oğlu kuyuya düştü! 10 saat sonra acı haber

Baba ve oğlu kuyuya düştü! 10 saat sonra acı haber

Bu da oldu! Ronaldo'nun gözü kulağı Konya'da

Bu da oldu! Ronaldo'nun gözü kulağı Konya'da

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.