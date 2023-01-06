Yeşilçam’ın Sezercik’i Sezer İnanoğlu’nun başı dertten kurtulmuyor! Uyuşturucu, kaçakçılık, dolandırıcılık... Hapis cezası aldı

Sezer İnanoğlu yine adliyelik oldu! 2007 yılında uyuşturucu ve silah kaçakçılığı'ndan, 2018'de eşi Mehtap Meray Kaykasoğlu'nu ölümle tehdit ettiği için hakim karşısına çıkan İnanoğlu, şimdi de dolandırıcılıktan yargılandı.

20 BİN TL'LİK SAHTE SENET

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; İnanoğlu ve annesi iddiaya göre geçtiğimiz yıllarda R.Ç. adlı şahısla bir ev satışı için anlaştı. Tapuda tüm ödemeyi yapan R.Ç. kendisine gönderilen 20 bin liralık bir senedin daha olduğunu öğrenince şikayetçi oldu.



ANNESİ SERBEST KALDI

Yapılan incelemede senetteki imzanın R.Ç.'ye ait olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilikten Sezer İnanoğlu ve annesi hakkında 5 yıl 9 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı ve ikili yargılandı.

Daha önce suça karışmadığı tespit edilen anne İnanoğlu serbest kalırken, birçok sabıkası bulunan oğlu Sezer İnanoğlu ise hapis cezasına çarptırıldı.

