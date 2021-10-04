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Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan bakın kimin dayısı çıktı!

04.10.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1909 yılında doğan Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Nubar Terziyan’ın kendisi kadar ünlü bir yeğeni olduğunu biliyor muydunuz? Akrabalıkları çok fazla bilinmeyen dayı ve yeğeni duyunca çok şaşıracaksınız.

Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan bakın kimin dayısı çıktı!

Yeşilçam’ın efsane isimlerden ömrüne pek çok film sığdıran Nubar Terziyan hafızalara tonton dede olarak kazındı. Babacan, iyi kalpli karakterlerle kalpleri ısıtan Terziyan, bu tür rollerin aranan ismiydi. 94 yılında kaybettiğimiz usta oyuncunun yeğeni de meğer çok ünlü bir isimmiş. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte Nubar Teziyan’ın şarkıcı yeğeni…

NUBAR TERZİYAN’IN ŞARKICI YEĞENİ KİM?

Canlandırdığı iyi kalpli karakterlerle hafızalara kazınan, Ermeni kökenli usta oyuncu Nubar Terziyan, kökenini o dönem gizlemeyen nadir isimlerdendi. Dönemin koşulları ile düşünüldüğünde Terziyan’ın ayrımcılığa uğraması çok daha mümkündü. Türk sinemasına sayısız film sığdıran usta oyuncu 1994 yılında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun kız kardeşinin oğlu çok ünlü bir şarkıcı. Duyanların hayret ettiği o isim ise Fedon.

Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan bakın kimin dayısı çıktı!

FEDON KİMDİR?

19 Ağustos 1946'da İstanbul'da doğan Fedon’un babası Rum, annesi ise Ermeni’dir. 1962 yılında Zoğrafyon Rum Lisesindeki öğrenimini yarıda bırakan Fedon, 1962 ve 1972 yılları arasında sinema sektöründe çeşitli işlerde çalıştı. 1987'de Zorba Taverna'yı açtı. 1991'de şarkı söylemeye başladı. Aynı yıl Senin İçin adlı ilk albümünü çıkardı. TRT'de Yunanca şarkı söyleyen ilk kişi oldu.

Dedesi Kleanti Kalyoncu, Çanakkale Savaşı'nda yaşamını yitirmiştir. Dayısı da usta sanatçı Nubare Terziyan’dır.

Eda Kalyoncu ile evliliğinden Natali adında bir kızı ve Theo adında bir oğlu dünyaya gelmiştir.

NUBAR TERZİYAN KİMDİR?

1909 doğum olan sanatçı 1994 yılında hayata gözlerini yumdu. Eğitimini Bakırköy Bezezyan Lisesi'nde tamamlayan Terziyan, 1940 yılında Gençler Temaşa Heyeti'nde sanat hayatına başladı. 1949 yılında Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Efsuncu Baba romanından uyarlanan filmde rol alarak sinema oyunculuğuna başladı. 400'ün üzerinde filmde yer aldı.

Ermeni olduğunu saklamayan ve kendi ismini kullanan nadir Yeşilçam oyuncularından biri olan Terziyan, daha ziyade iyi yürekli aile reisi rolleriyle geniş kitlelerce tanındı.

Büyükdereli olan Nubar Terziyan'ın cenaze merasimi Kumkapı Surp Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi'nde icra olundu ve Terziyan Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki aile kabrine defnedildi.

Ölümünden bir yıl önce 14 Ocak 1993'te Nubar Terziyan, Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "Emek Ödülü"ne değer bulundu.

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