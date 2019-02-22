Yeşilçam’ın usta ismi Necati Er hayatını kaybetti

İBB Şehir Tiyatroları, sanatçısı ve Yeşilçam’ın emektar ismi Necati Er dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Haberi İBB Şehir Tiyatroları sosyal medya sayfasından duyurdu.

Türk Sinema ve Tiyatrosu'nun değerli sanatçılarından Necati Er'i kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. (1940-2019)

NECATİ ER KİMDİR?

Necati Er, 1940 yılında Malatya'da dünyaya geldi. 1960 yılında, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye ‘Baş Sayfa' adlı oyunla çıkmaya başladı. 1964'de de Hüsnü Cantürk'ün ‘Çöpçatanlar Kampı'yla sinemada oyunculuğa başladı. 1972'de ise yönetmenliğe başladı. 1993 yılında ise ‘Baskı' dizisini yönetti. ‘Yedi Bela Hüsnü' filmindeki meşhur ‘Kız İsmet'i canlandırarak hafızalara kazındı.

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