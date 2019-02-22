MAGAZİN

Yeşilçam’ın usta ismi Necati Er hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.02.2019 09:50 | Son Güncelleme

Yeşilçam’ın emektarlarından biri daha hayatını kaybetti. Kemal Sunal’ın 'Yedi Bela Hüsnü' filmindeki meşhur 'Kız İsmet'i canlandırarak hafızalara kazınan Necati Er hayata gözlerini yumdu.

Yeşilçam’ın usta ismi Necati Er hayatını kaybetti

İBB Şehir Tiyatroları, sanatçısı ve Yeşilçam’ın emektar ismi Necati Er dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Haberi İBB Şehir Tiyatroları sosyal medya sayfasından duyurdu.

Türk Sinema ve Tiyatrosu'nun değerli sanatçılarından Necati Er'i kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. (1940-2019)

NECATİ ER KİMDİR?

Necati Er, 1940 yılında Malatya'da dünyaya geldi. 1960 yılında, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye ‘Baş Sayfa' adlı oyunla çıkmaya başladı. 1964'de de Hüsnü Cantürk'ün ‘Çöpçatanlar Kampı'yla sinemada oyunculuğa başladı. 1972'de ise yönetmenliğe başladı. 1993 yılında ise ‘Baskı' dizisini yönetti. ‘Yedi Bela Hüsnü' filmindeki meşhur ‘Kız İsmet'i canlandırarak hafızalara kazındı.

Bu kış izlemeniz gereken 3 romantik film


PARTNERAşk bitti ama izi kaldıAşk bitti ama izi kaldı
Evlenir evlenmez hamile olduğu iddia edilmişti! Yanıt verdiEvlenir evlenmez hamile olduğu iddia edilmişti! Yanıt verdi
Merve Boluğur'dan havuz pozu!Merve Boluğur'dan havuz pozu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yedi Bela Hüsnü Necati Er

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

Vahşet! Ayakları ve boğazından iple bağlı....

Vahşet! Ayakları ve boğazından iple bağlı....

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İlişki bitti bomba bir itiraf geldi

İlişki bitti bomba bir itiraf geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selin Ciğerci açtı ağzını yumdu gözünü: O yedi kapının süprüntüsü

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Hazal Kaya hamile mi? Hazal Kaya'dan hamilelik iddialarına yanıt

Evlenir evlenmez hamile olduğu iddia edilmişti! Yanıt verdi

Merve Boluğur havuz pozuyla beğeni topladı!

Merve Boluğur'dan havuz pozu!

Saadettin Saran ile ayrılan Emina Jahovic isyan etti! 'Hala bıkmadınız mı?'

O iddialara isyan etti! 'Hala bıkmadınız mı?'

Fox TV'nin yeni dizisi Bir Aile Hikayesi,'kayıt' dedi! İşte Bir Aile Hikayesi'nden ilk fragman

Fox TV'nin yeni dizisi 'kayıt' dedi!

Asayiş uygulamasına takılan Beyazıt Öztürk polislerle fotoğraf çektirdi

Asayiş uygulamasına takılan Beyaz, polislerle fotoğraf çektirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.