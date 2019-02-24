Yeşilçam'ın ustası Eşref Kolçak'tan sitem: Böyle saygısızlık olmaz

Bursa'daki Çekirge Devlet Hastanesi'nde akciğerindeki sıvı toplanması nedeniyle yaklaşık 40 gündür tedavi gören 92 yaşındaki sanatçı Eşref Kolçak, yaptığı açıklamada, hastanede kendisiyle yakından ilgilenildiğini söyledi.

Tedavi sürecinden çok memnun kaldığını, burada kendisini yeniden hayata döndürdüklerini dile getiren Kolçak, yetkililere ve personele teşekkür etti.

Yatarak değil çalışarak ölmek istediğini ifade eden Kolçak, "Güzel sanatların kitabı olmaz. 50 üniversite de bitirseniz Allah onu vermemişse hiçbir zaman bir şey yapamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Merhum oğlu Harun Kolçak'ın dünya çapında bir müzisyen olduğunu belirten Eşref Kolçak, kendisinin ise müziğe yeteneğinin bulunmadığını, herhangi bir enstrüman çalamadığını anlattı.

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Dünyanın pek çok yerinde imzalı fotoğraflarının olduğunu kaydeden Kolçak, bundan birkaç yıl önce Endonezya'dan en iyi oyuncu ödülü aldığını söyledi.

Gençlere ve sinemacılara tavsiyelerde bulunan Kolçak, şöyle devam etti: "Her şeyden evvel seyirciye saygılı olsunlar. Bir ikisiyle bir dizide oynadım, adam ne selam ne sabah, ayrı bir havalarda. Gelir gelmez 'Benim işim ne zaman biter' diyor. Biz sabah 08.00'den gecenin 03.00'üne, 04.00'üne kadar çalışırdık, hiç şikayetimiz de olmazdı. Ama aklımızdan çıkmayan bir tek şey vardı, 'Acaba paramızı alabilir miyiz?' Onu da yüzde 99 alamazdık. 100 küsur filmim var, sadece 3-4 firma paramı ödedi. Fatih'teki evimden ayrıldıktan sonra bir çuval dolusu ödenmemiş senedi çöpe attım.