Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncusu Kartal Tibet'in üvey oğlu Üç Kuruş dizisinin yıldızı çıktı! Gören şoke oldu

Tarkan: Altın Madalyon, Dağlar Kızı Reyhan, Aşk Mahkumu, Sevemez Kimse Seni gibi yapımlarda rol alan Yeşilçam'ın yakışıklı yıldızı Kartal Tibet'in üvey oğlunun da çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

İKİ MESLEĞİ DE ELİNİN TERSİYLE GİTTİ

Ankara doğumlu usta oyuncu Kartal Tibet, henüz çocuk yaşta tiyatroyla tanıştı. Beden eğitimi öğretmenliği alan Tibet, sonrasında Hukuk fakültesinde okudu. Ancak kalbindeki oyunculuk aşkını söndüremeyen yıldız, tiyatroyu meslek olarak seçti. Hacettepe Üniversitesi'nde Oyunculuk bölümünü bitiren Tibet, 1965 yılından itibaren birçok projede oyuncu, senarist ve yönetmen olarak yer aldı.

OĞLU UÇ KURUŞ DİZİSİNİN YILDIZI ÇIKTI

Kartal Tibet, 1963 yılında Gündüz Tibet ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten Kanat ve Kumru adında iki çocuğu oldu. Ayrıca Tibet; Atiye, Çiçek Taksi, Karadayı, Fatmagül'ün Suçu Ne gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Civan Canova'nın da üvey babasıdır.

Civan Canova, şimdilerde başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Aslıhan Malbora ve Ekin Koç'un paylaştığı Üç Kuruş dizisinde 'Oktay Çaka' karakterine hayat vermektedir.

Ankara doğumlu Ahmet Civan Canova, 1974 yılında yer aldığı Arkadaş filmiyle, ekran macerasına başlamıştı.

Annesi ve babası ayrıldıktan sonra anneannesi tarafından büyütülen Civan Canova, Kartal Tibet'in 58 yıl evli kaldığı Gündüz Sencer'in oğlu.



