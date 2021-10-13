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Yeşilçam'ın yakışıklı starı Kartal Tibet'in oğlu bakın hangi oyuncu çıktı

13.10.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı olan Kartal Tibet Yeşilçam'ın en değerli sanatçıları arasında yer alıyor. Oyunculuk kariyeri boyunca yaklaşık iki yüz Yeşilçam projesinde yönetmen, oyuncu ve senarist olarak çalışan Tibet'in üvey oğlu da kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı!

Yeşilçam'ın yakışıklı starı Kartal Tibet'in oğlu bakın hangi oyuncu çıktı

Rol aldığı Tarkan, Karaoğlan gibi macera filmleriyle adından halen söz ettiren Kartal Tibet; Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Fatma Girik, Hale Soygazi ve Filiz Akın'ın da yer aldığı birçok oyuncu ile başrolü paylaştı. Türk sinemasında önemli yeri olan oyunculardan biri olan Kartal Tibet'in üvey oğlu da oyuncu çıktı. İşte detaylar...

Yeşilçam'ın yakışıklı starı Kartal Tibet'in oğlu bakın hangi oyuncu çıktı

KARTAL TİBET'İN ÜVEY OĞLU DA OYUNCU ÇIKTI!

27 Mart 1939, Ankara doğumlu Kartal Tibet 1 Temmuz 2021'de İstanbul'da 82 yaşında hayatını kaybetti. Tarkan, Tosun Paşa, Tarkan: Viking Kanı, Tarkan: Gümüş Eyer gibi projelerde yer alan Tibet, Kemal Sunal'ın başrolde olduğu 56 film çekti. Ayrıca Tibet; Davaro, Şendul Şaban ve Şabaniye filmlerinin senaryosunu kaleme aldı.

Türk sinemasına gerek kamera önünde gerek kamera arkasında büyük katkılarda bulunan Kartal Tibet'in üvey oğlu da ünlü bir oyuncu çıktı. Tibet'in üvey oğlu Civan Canova Atiye, Paramparça, Fatmagül'ün Suçu ne? gibi başarılı yapımlarda rol aldı. Instagram'da "civancanova" adlı kullanıcı adı ile paylaşım yapan Civan Canova, şimdilerde başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Nesrin Cavadzade gibi oyuncuların yer aldığı "Üç Kuruş" adlı dizide "Oktay" rolüne hayat verecek.

Yeşilçam'ın yakışıklı starı Kartal Tibet'in oğlu bakın hangi oyuncu çıktı

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Civan Canova, üvey babası Kartal Tibet'in hayatını kaybetmesinin ardından Instagram'dan paylaşım yaptı. Star oyuncunun eski fotoğrafını paylaşan Canova, "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Civan Canova Kartal Tibet
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