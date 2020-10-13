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Yeşilçam'ın yıldızı Coşkun Göğen üç filmle sinemaya geri dönüyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Antalya'da yaşayan usta oyuncu Coşkun Göğen (75), üç film projesi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Aydemir Akbaş ile bir komedi filminde oynamaya hazırlandığını söyleyen Göğen, iki film için de anlaştığını aktardı.

Yeşilçam'ın yıldızı Coşkun Göğen üç filmle sinemaya geri dönüyor

Antalya'da bir plajda eğlence müdürü olarak görev yapan Yeşilçam'ın ünlü ismi Coşkun Göğen, üç film projesi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Göğen, Aydemir Akbaş'ın da rol aldığı komedi filminin hazırlıklarına başladı. Pandemi nedeniyle çekimleri bir süreliğine ertelenen film, Antalya ve Alanya'da çekilecek.
Komedi filminin yanı sıra iki film için de görüşme yaptığını, senaryoda anlaştıklarını ve çekim gününü beklediğini kaydeden usta oyuncu, "Çalışmayı çok seviyorum. Sinema benim ruhumu yenileyen bir sektör. Ardı ardına gelen projeleri değerlendirmemek olmazdı. Şimdi alt oyuncu kadrolarının toparlanmasını bekliyoruz. Ardından setler kurulacak ve çekimler başlayacak" diye konuştu.

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İşi gereği gündelik bakımına özen gösterdiğini sözlerine ekleyen Göğen şöyle konuştu: "Hayatımda üç şeyi değiştirmiyorum. Birincisi sinema, ikincisi et aldığım kasabı, üçüncüsü tıraş olduğum berberi. Benim vazgeçilmezim bunlar. Her daim bakımlı olmam gerekiyor."

"Devlet memuru gibi evden çıktığımda saçım ve sakalım temiz olmalı. En başka kendime saygı duyuyorum. 10 yıllık kuaförüm Ahmet Aydın neyi nasıl istediğimi çok iyi bilir. Koltuğuna otururum, tıraş eder beni, süsler ve işe uğurlar"

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