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Yeşilçam'ın yıldızı Kartal Tibet'in üvey oğlu bakın kim çıktı! Ünlü ismi görenler çok şaşırdı

27.04.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri arasında usta sanatçı Kartal Tibet’te yer alıyor. Tarkan film serisi ile hafızalara kazınan ve yakışıklılığı ile Türk sinemasının jönleri arasında yer alan Tibet'in üvey oğlunun kim olduğunu duyanların ağızları açık kaldı. Ünlü ismin üvey oğlu çok ünlü bir isim çıktı.

Yeşilçam'ın yıldızı Kartal Tibet'in üvey oğlu bakın kim çıktı! Ünlü ismi görenler çok şaşırdı

Türk sinemasına damga vuran isimler arasında yer alan Kartal Tibet yakışıklılığı ve oyunculuğu ile hafızalara kazındı. Sayısız filmde rol alan Tibet, Yeşilçam’ın jönleri arasında yer alıyordu. Usta isim Tibet’in üvey oğlunun kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Tarkan: Altın Madalyon, Dağlar Kızı Reyhan, Aşk Mahkumu, Sevemez Kimse Seni gibi yapımlarda rol alan Yeşilçam'ın yakışıklı yıldızının üvey oğlunun Civan Canova olduğu ortaya çıktı. 1955 doğumlu olan Canova geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti.

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Çiçek Taksi, Fatmagül'ün Suçu Ne, Paramparça gibi dizilerde rol alan Canova en son Üç Kuruş dizisi oyuncuları arasında yer almıştı. Canova Üç Kuruş'ta Oktay karakterine hayat vermişti.

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Habertürk’e röportaj veren Canova açıklamasında "Benim meslek hayatımdaki ilk şansım Mahir Canova’nın oğlu olmaktı. İkinci şansım da Kartal Tibet olmuştur.” demişti.

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