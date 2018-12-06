MAGAZİN

Yeşilçam oyuncusu Candan Sabuncu hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.12.2018 14:12 | Son Güncelleme

Felaket Tellalı lakaplı ses sanatçısı Onur Akay, usta tiyatro oyuncusu Candan Sabuncu’nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeşilçam oyuncusu Candan Sabuncu hayatını kaybetti

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, usta tiyatro sanatçısı ve oyuncu Candan Sabuncu’nun vefat ettiğini duyurdu.

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Twitter adresinden paylaşım yapan Akay, “Yeşilçam’da Sevil Candan takma adıyla tanınan ve tiyatromuzun duayen isimlerinden Candan Sabuncu'yu kaybettik. Ailesinin ve tiyatro camiasının başı sağolsun.” ifadelerini kullandı.

CANDAN SABUNCU KİMDİR?

Candan Sabuncu (gerçek adı: Sevil Candan) 25 Ocak 1944 Ödemiş doğumlu ve tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

Candan Sabuncu, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Uzun yıllar boyunca kadrosunda olduğu Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda yer alarak başrol oynayan sanatçı, tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır.

ÖDÜLLERİ

  1. Afife Tiyatro Ödülleri, 2002, Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

TİYATRO OYUNLARI

Ceza Kanunu

Kafkas Tebeşir Dairesi

Şvayk İkinci Dünya Savaşında

Aile Şerefi

Kanlı Düğün

Kadınlar da Savaşı Yitirdi

Bahar Noktası

Bir Ata Krallığım

Antonius İle Cleopatra

Sarı Naciye

Hisse-i Şayia

FİLMLERİ

Kabadayı - 2007

Tersine Dünya

Aşk Fillerinin Unutulmaz Yönetmeni-1990

Boynu Bükük Küheylan

Arabesk-1988

Kupa Kızı-1986

Çıplak Vatandaş-1985

Bekleyiş

Bitmeyen Yol

Sevinç Göz Yaşları

Ve Allah Gençleri Yarattı

Beş Şeker Kız

Satılık Kızlar - 1964

Kırk Küçük Anne - 1964

Cilalı İbo Kadın Avcısı – 1964

Üç Öfkeli Genç - 1963

Tosun İle Yosun - 1963

Köroğlu-Dağlar Kralı - 1963

Adanalı Tayfur - 1963

Yaralı Aslan - 1963

Perişan - 1963

Cilalı İbo Kızlar Pansiyonunda - 1963

Erkek Fatma Evleniyor - 1963

Barut Fıçısı - 1963

Neşemizi Bulalım - 1962

Ne Şeker Şey - 1962

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Candan Sabuncu Yeşilçam efsanesi vefat

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