Yeşilçam oyuncusu Candan Sabuncu hayatını kaybetti

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, usta tiyatro sanatçısı ve oyuncu Candan Sabuncu’nun vefat ettiğini duyurdu.
Twitter adresinden paylaşım yapan Akay, “Yeşilçam’da Sevil Candan takma adıyla tanınan ve tiyatromuzun duayen isimlerinden Candan Sabuncu'yu kaybettik. Ailesinin ve tiyatro camiasının başı sağolsun.” ifadelerini kullandı.
CANDAN SABUNCU KİMDİR?
Candan Sabuncu (gerçek adı: Sevil Candan) 25 Ocak 1944 Ödemiş doğumlu ve tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.
Candan Sabuncu, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Uzun yıllar boyunca kadrosunda olduğu Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda yer alarak başrol oynayan sanatçı, tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır.
ÖDÜLLERİ
TİYATRO OYUNLARI
Ceza Kanunu
Kafkas Tebeşir Dairesi
Şvayk İkinci Dünya Savaşında
Aile Şerefi
Kanlı Düğün
Kadınlar da Savaşı Yitirdi
Bahar Noktası
Bir Ata Krallığım
Antonius İle Cleopatra
Sarı Naciye
Hisse-i Şayia
FİLMLERİ
Kabadayı - 2007
Tersine Dünya
Aşk Fillerinin Unutulmaz Yönetmeni-1990
Boynu Bükük Küheylan
Arabesk-1988
Kupa Kızı-1986
Çıplak Vatandaş-1985
Bekleyiş
Bitmeyen Yol
Sevinç Göz Yaşları
Ve Allah Gençleri Yarattı
Beş Şeker Kız
Satılık Kızlar - 1964
Kırk Küçük Anne - 1964
Cilalı İbo Kadın Avcısı – 1964
Üç Öfkeli Genç - 1963
Tosun İle Yosun - 1963
Köroğlu-Dağlar Kralı - 1963
Adanalı Tayfur - 1963
Yaralı Aslan - 1963
Perişan - 1963
Cilalı İbo Kızlar Pansiyonunda - 1963
Erkek Fatma Evleniyor - 1963
Barut Fıçısı - 1963
Neşemizi Bulalım - 1962
Ne Şeker Şey - 1962
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