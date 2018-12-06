Yeşilçam oyuncusu Candan Sabuncu hayatını kaybetti

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, usta tiyatro sanatçısı ve oyuncu Candan Sabuncu’nun vefat ettiğini duyurdu.

Twitter adresinden paylaşım yapan Akay, “Yeşilçam’da Sevil Candan takma adıyla tanınan ve tiyatromuzun duayen isimlerinden Candan Sabuncu'yu kaybettik. Ailesinin ve tiyatro camiasının başı sağolsun.” ifadelerini kullandı.

CANDAN SABUNCU KİMDİR?

Candan Sabuncu (gerçek adı: Sevil Candan) 25 Ocak 1944 Ödemiş doğumlu ve tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

Candan Sabuncu, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Uzun yıllar boyunca kadrosunda olduğu Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda yer alarak başrol oynayan sanatçı, tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır.

ÖDÜLLERİ

Afife Tiyatro Ödülleri, 2002, Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

TİYATRO OYUNLARI

Ceza Kanunu

Kafkas Tebeşir Dairesi

Şvayk İkinci Dünya Savaşında

Aile Şerefi

Kanlı Düğün

Kadınlar da Savaşı Yitirdi

Bahar Noktası

Bir Ata Krallığım

Antonius İle Cleopatra

Sarı Naciye

Hisse-i Şayia