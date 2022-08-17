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Yeşilçam uyarlamasıydı! Ah Nerede dizisi final mi yapıyor?

17.08.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'dan esinlenilen 'Ah Nerede' dizisiyle ilgili kötü haber geldi. Reytinglerde istenilen başarıyı elde edemeyen Ah Nerede dizisi için final kararı verildi.

Yeşilçam uyarlamasıydı! Ah Nerede dizisi final mi yapıyor?

Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden olan 1975 yılında çekilne Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun rol aldığı Ah Nerede filminden uyarlanan aynı isimdeki dizi, hakkında kötü haber geldi.

AH NEREDE FİNAL TARİHİ

Başrollerinde Oktay Çubuk, Nil Keser, Tarık Pabuççuoğlu, Ayşe Kökçü, Derya Alabora, Ferit Aktuğ, Asena Keskinci ve Korhan Herdura gibi isimler rol aldığı 1 Temmuz'da Star TV'de yayın hayatına başlayan Ah Nerede dizisi reytinglerde rakiplerinden geri kaldı. Ah Nerede dizisi için final kararı verildi.

Büyük umutlarla ekran macerasına başlayan dizi 7. bölümüyle 19 Ağustos günü final yapacak.

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yeşilçam
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