Yeşilçam yıldızı Dinçer Çekmez'in ölmeden önce yaptığı Cüneyt Arkın itirafı şaşırttı!

Yeşilçam'ın kızgın komiği Dinçer Çekmez'e, defalarca başrol teklifi gittiğini ancak kendisi, tiyatroyu bırakamadığı için kariyerine yardımcı rollerle devam ettiğini biliyor muydunuz?

1943 yılında İstanbul'da doğan Dinçer Çekmez, Kabataş Lisesi'ni bitirdikten sonra tesadüfi bir şekilde Şehir Tiyatroları'nın sınavlarına girdi.

Oyuncu olmak, Çekmez'in aklında hiç yoktu. Şehir Tiyatroları'nın, oyuncu seçimi için sınav açtığını duyunca sinirlenen Çekmez'e göre, oyunculuk insana doğuştan verilmiş bir yetenekti. Sokaktan adam toplar gibi oyuncu seçmek, kesinlikle doğru değildi. Bu konuyla ilgili tepkisini dile getirmek için Şehir Tiyatroları'nın yolunu tutan Çekmez'in eline, iki arada bir derede kağıt sıkıştırıldı. Neye uğradığını şaşıran Çekmez, sınava hazırlananlara ayıp olmasın diye sessizce replikleri ezberlemeye başladı.

Dinçer Çekmez, tesadüfi bir şekilde kapısından girdiği Şehir Tiyatroları'nın sınavını, birincilikle kazandı.

MÜJDAT GEZEN'İ SİNİRLENDİRDİ

Dinçer Çekmez'e, daha ilk tiyatro oyununda Hamlet rolü verildi. Bunu duyan Savaş Dinçel ve Müjdat Gezen çıldırdı. Dinçer'in gelir gelmez başrolü kapması, birçok meslektaşını şaşkına çevirdi.

Sonrasında uzun yıllar tiyatroya gönül veren oyuncunun yolu, Arzu Film'le kesişti. Kemal Sunal filmlerinin yapımcılığını üstlenen Arzu Film, Dinçer Çekmez'e, Kemal Sunal projelerinde yer vermeye başladı.

Ertem Eğilmez, Kemal Sunal ve Dinçer Çekmez'i yan yana izlemekten o kadar keyif alıyordu ki, Çekmez'i kendi ücretli oyuncusu yapmak için denenmedik yol bırakmadı. Ancak Çekmez, tiyatroyu hayatından çıkarmak istemiyordu.

ŞAŞIRTAN CÜNEYT ARKIN İTİRAFI

Dinçer Çekmez, tiyatroyu bıraktığı takdirde kendisine birçok kez başrol teklif edildiğini şu sözlerle anlatmıştı:

Tiyatroyu o kadar çok seviyordum ki, kimse bıraktıramadı. Ne paralar ne projeler teklif ettiler. Cüneyt Arkın'ın Beyoğlu'nda artist olmak için volta attığı zamanlardı. Cüneyt ki, Galatasaray'dan Tünel'e kadar 20 tur atardı. Bütün film şirketleri orada ya! Bir de vitrinlere bakıyormuş gibi bir yürüyüşü vardı ama aslında ''Ulan hala bir yapımcı çıkmadı'' şeklinde, insanların kendisine nasıl baktığını kolluyordu. Hatta ben o dönem kafayı kazıtmıştım, ''Bu Cüneyt kim ya! Senin fiziğin ve atletik kabiliyetin daha inandırıcı. Gel bu karate filmlerini Cüneyt'ten alalım, sana verelim ama tiyatrodan uzaklaş'' dediler. Kabul etmedim.

Dinçer Çekmez, Şark Bülbülü filminde canlandırdığı gazino patronu karakteriyle unutulmazlar arasına girdi. Filmde kullandığı ''Bana Mazlum'u getirin'' repliği, yıllarca konuşuldu.

Sayısız Kemal Sunal filminde yer alan oyuncu, Kemal Sunal'ın da çok sevdiği bir rol arkadaşıydı.

Kardeşi Metin Çekmez ile aynı mesleği yapan usta oyuncu Dinçer Çekmez, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle 2013 yılında hayata gözlerini yumdu...



