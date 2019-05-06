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Yeşilçam yıldızı Suna Yıldızoğlu'ndan dans şov!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 06.05.2019 11:16 | Son Güncelleme

70'li yıllarda ünlü isimlerle oynadığı Yeşilçam filmleriyle adını 'yabancı gelin' olarak duyuran Suna Yıldızoğlu, 64 yaşında yaptığı dansla izleyenleri şaşırttı.

Günümüzde oyunculuğu ile göz dolduran 29 yaşındaki Yasemin Allen'ın bir dönem Yeşilçamı kasıp kavuran annesi Suna Yıldızoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile gündeme geldi. 64 yaşındaki Yıldızoğlu, yaptığı kıvrak hareketlerle hem takipçilerinin hem de videoyu izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

Sosyal medyadan bu dans görüntülerini paylaşan Yıldızoğlu, 64 yaşında olmasına rağmen enerjik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca Yıldızoğlu'na, "Her zamanki gibi muhteşemsiniz" ve "En kısa zamanda yeniden TV ekranlarında görmek istiyoruz" şeklinde yorumlar da yapıldı.


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Anahtar Kelimeler:
suna yıldızoğlu dans yeşilçam

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