Yeşilçam yıldızı Suna Yıldızoğlu'ndan dans şov!

Günümüzde oyunculuğu ile göz dolduran 29 yaşındaki Yasemin Allen'ın bir dönem Yeşilçamı kasıp kavuran annesi Suna Yıldızoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile gündeme geldi. 64 yaşındaki Yıldızoğlu, yaptığı kıvrak hareketlerle hem takipçilerinin hem de videoyu izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

Sosyal medyadan bu dans görüntülerini paylaşan Yıldızoğlu, 64 yaşında olmasına rağmen enerjik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca Yıldızoğlu'na, "Her zamanki gibi muhteşemsiniz" ve "En kısa zamanda yeniden TV ekranlarında görmek istiyoruz" şeklinde yorumlar da yapıldı.



