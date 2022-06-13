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Yeşim Ceren Bozoğlu'nun 9 yaş genç sevgilisi Halil İbrahim Kurum tanıdık çıktı! Daha önce de 18 yaş büyük oyuncu Sema Keçik ile...

13.06.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu önceki akşam Galataport'ta düzenlenen bir partiye yeni sevgilisiyle el ele katıldı. Uzun süredir kalbi boş olan oyuncu, Sema Keçik ile şekilde ayrılan oyuncu Halil İbrahim Kurum ile yeni bir aşka yelken açtı.

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun 9 yaş genç sevgilisi Halil İbrahim Kurum tanıdık çıktı! Daha önce de 18 yaş büyük oyuncu Sema Keçik ile...

50 kilo verdiğini söyleyen Bozoğlu "Yeterin artık insanlar benim kilolarımdan sıkıldı ama benim için büyük başarı kendimi çok iyi hissediyorum azim böyle bir şey" dedi.

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Yeşim Ceren Bozoğlu özel lansman'a "Seversin" adlı dizide rol alan oyuncu Halil İbrahim Kurum ile el ele geldi. İlk kez çekilen sevgililer fotoğraflarının çekilmesini istemedi. Yeni bir aşka yelken açan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun mutluluğu yüzünden okunuyordu. Çift gece boyunca hiç ayrılmadı.
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Yeşim Ceren Bozoğlu 47, sevgilisi ise 38 yaşında. Aralarındaki 9 yaş fark öyle çok büyük değil. Zira Halil İbrahim Kurum daha önce de 56 yaşındaki meslektaşı Sema Keçik ile birlikte olmuştu. İlişkileri ‘Yeni Gelin’ dizisinde başlamıştı. 1 yıl aşk yaşamışlardı.

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Anahtar Kelimeler:
Yeşim Ceren Bozoğlu
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