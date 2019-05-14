MAGAZİN

Yeşim Gül'ün sevgilisi Serdar Peçen intihar etti! Gül'den flaş açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.05.2019 09:20 | Son Güncelleme

Oyuncu Yeşim Gül'ün sevgilisi Serdar Peçen Gül'ün evinde intihar etti. Magazin gündemine damga vuran bu olay sonrası Gül; menajeri üzerinden yaptığı açıklamada hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi.

Yeşim Gül'ün sevgilisi Serdar Peçen intihar etti! Gül'den flaş açıklama

Oyuncu Yeşim Gül’ün ‘kredi’ yüzünden tartıştığı işitme engelli sevgilisi Serdar Peçen'i terk etmesi ve barışmak için Gül'ün evine giden Peçen’in sevgilisini ikna edemeyince camdan atlayarak intihar etmesi gündeme bomba gibi düştü.

Haberde yer alan iddialardan biri de Yeşim Gül’ün işitme engelli sevgilisi Peçen’den kendisi için kredi çekmesini istediği yönündeki bilgiydi. Günün ilerleyen saatlerinde Yeşim Gül’ün menajeri konuyla ilgili bir basın bülteni yayınlayarak haklarında yapılan iddialara şu sözlerle açıklık getirdi:

MADDİ YARDIMA İHTİYACI YOKTU

Yeşim Gül’ün menajerinden açıklama:

"Sanatçımız Yeşim Gül ile ilgili, müteveffa Serdar Peçen'in intiharına ilişkin basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu üzücü olaya ilişkin olarak yargı süreci devam etmektedir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; müteveffa Serdar Peçen'in işitme engelli bir birey olması nedeniyle olaya hassasiyetle yaklaşılması, empati kurulması gereken bir durum söz konusudur. Sanatçımız Yeşim Gül'ün kendi öz yeğeni de işitme engellidir. Bu nedenle Sayın Yeşim Gül, Serdar Peçen ile olan iletişiminde bu engelli durumu hassasiyetle gözetmiş ve son derece özenli davranmıştır.

Sayın Yeşim Gül, uzun yıllardır tiyatro sanatçısı olarak görev yapan, Devlet Sanatçısı ünvanına sahip, topluma mal olmuş bir sanatçıdır. Maddi açıdan herhangi bir yardıma asla ihtiyacı bulunmamaktadır. Haberde bahsedilen maddi ve benzeri konularla ilgili olarak Yeşim Gül ile Serdar Peçen arasında hiçbir zaman sorun yaşanmamıştır. Müteveffanın ölümünden dolayı Sayın Yeşim Gül'ün büyük üzüntü yaşadığı bugünlerde, yazılı ve görsel medyanın da bu üzüntü ve hassasiyete saygı göstermesi kendisinin en büyük isteğidir.

Adli süreç halen devam etmektedir ve bu nedenle yargılama süreci sonuçlanana kadar Sanatçımızın bu konuda yargıyı etkileyecek bir yorumda bulunması yasalara aykırıdır. Durumu kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Yeşim Gül Adına

Menajeri Müge Ulusoy"

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Çukur'un yıldızlarından sezon finali sürprizi!Çukur'un yıldızlarından sezon finali sürprizi!
Birol Güven’in acı günüBirol Güven’in acı günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Serdar Peçen Yeşim Gül

En Çok Okunan Haberler

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hamile mi? Eşi yaptığı paylaşımla olay oldu

Hamile mi? Eşi yaptığı paylaşımla olay oldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Survivor'da ortalık karıştı!

Survivor'da ortalık karıştı!

Kuzgun dizisinde flaş ayrılık!

Kuzgun dizisinde flaş ayrılık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bella Hadid çekimlerde sütyensiz! Kamera arkasından...

Çekimlerde sütyensiz! Kamera arkasından...

Şeyma'dan aylar sonra gelen Acun paylaşımı!

Şeyma'dan aylar sonra gelen Acun paylaşımı!

64. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türk gecesi!

64. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türk gecesi!

Çukur'un sezon finalinde sosyal sorumluluk projesi! 'Çukur'da umut var'

Çukur'un yıldızlarından sezon finali sürprizi!

Birol Güven’in ağabeyinin eşi toprağa verildi

Birol Güven’in acı günü

Survivor'da Nusret sürprizi! O isimle parkurda yarışacak!

Survivor'da Nusret sürprizi! O isimle yarıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.