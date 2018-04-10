Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Eğreti Gelin Ladik ekibi oldukça heyecanlıydı. Filmle ilgili ilk açıklama Yeşim Salkım'dan geldi.

Yeşim Salkım, ''Ekibe bir vefa borcum var, çok uğraştı ekip. En heyecanlandığım filmlerim arasında yer aldı bu film. Bu ülkede son zamanlarda inanç sorunu olsa da biz birbirimize inandık.Buradakilerin hepsi bağımsız sinemaya gönül vermiş insanlar. Parasız yapılmış bir iş ama gönülle yapılmış bir film'' dedi.

Filmde rol alan Hakan Eren ile ilgili Yeşim Salkım, ''Hakan Eren'in performansı da şahane... 25 senelik arkadaşımla seviştim, bu kadar söyleyebilirim'' dedi.

Yazar Şükran Kozalı'nın Eğreti Gelinler romanından sinemaya uyarlanan Eğreti Gelin Ladik'in başrollerinde Yeşim Salkım, Hakan Eren, Ali Ekberol, Sevinç Meşe, İlkay Kayku ve Şükran Kozalı var. Yeşim Salkım'ın cesur sahneleri fragmana damga vurmuştu.

3 YIL ÖNCE ÇEKİLMİŞTİ

Zaim Güvenç ile Deniz Güvenç'in yönettiği film, 2015'te çekildi. 3 yıllık rötarından ardından 13 Nisan'da vizyona girecek.

Atıf Yılmaz imzalı 2004 yapımı Eğreti Gelin'de ise Nurgül Yeşilçay, Onur Ünsal, Müjde Ar, Fikret Hakan ve Füsun Demirel oynamıştı.