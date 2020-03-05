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Yeşim Salkım'dan Meclis'teki kavgaya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 10:54 | Son Güncelleme

Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla Meclis'teki yaşanan kavga hakkındaki duygularını paylaştı.

Yeşim Salkım'dan Meclis'teki kavgaya tepki

Gündemi yakından takip eden ve kendisini rahatsız eden konularda inandığı doğruları söylemekten de geri durmayan Yeşim Salkım, bu defa mecliste yaşanan kavgayla ilgili bir paylaşımda bulundu.

TBMM'de CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un konuşması sonrası iki partinin vekilleri kavgaya tutuştu. Çıkan karmaşada vekillerin yumruklaştığı görülürken o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Kavgaya dönüşen sözlü atışmalar sonrası Meclis Başkanı oturuma ara verdi.

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Kavga görüntülerinin haberleştirilmesinin ardından özellikle sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı. Kavgayla ilgili yorumda bulunanlardan biri de şarkıcı Yeşim Salkım oldu.

Salkım yaşanan gelişmeleri “Bir mahalle kavganız eksikti” notuyla paylaştı ve şunları yazdı:

yesimsalkim-instagram

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Anahtar Kelimeler:
Yeşim Salkım, Yeşim Salkım kavga,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Her alemin kendine mahsus bir yaşam biçimi vardır,bizlerde sizlerin alemini gündeme getirecek olsak,arlamaniz varsa topluma dahi cikamassiniz,önce kendinizi bulunduğunuz camiayı eleştirin, başkalarını eleştirecek seviyede değilsiniz.
yeşim salkım idare etsin
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