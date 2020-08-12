Yeşim Salkım’dan Murat Övüç hakkında suç duyurusu!

Sanatçı Yeşim Salkım, sosyal medya fenomeni Murat Övüç ve sisi lakaplı Seyhan Soylu'ya ilişkin İstanbul 1. Aile Mahkemesi'ne başvurarak tedbir talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren mahkeme, Övüç ile Soylu'nun 2 ay boyunca Salkım'a yönelik hakaret ve şiddet içeren sözlerde bulunmamasına karar verdi.

Öte yandan mahkeme Övüç ile Soylu'nun karara uymamaları halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabii tutulacağını kararında açıkladı.

ÖVÜÇ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Salkım, bunun yanı sıra Murat Övüç hakkında ‘hakaret' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, “Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sahne alan ve daha önce kadınlar hakkındaki açıklamaları dolayısıyla kamuoyunda büyük eleştiri alan şüpheli, bu hususta Yeşim Salkım'ın da kendisini son derece normal ve hukuki sınırlar içerisinde kalacak şekilde eleştirmiş olması dolayısıyla hakkında şu ifadeleri kullanmıştır; ‘Bir tane şarkıcı var Yeşim Salkım. Beni kadın düşmanı ilan etmiş. Ulan bütün kadınların yanında ben varım. Nerede mağdur kadın var yanındayım. Seni iyidir, çok severim kendisini'” denildi.