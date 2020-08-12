MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşim Salkım’dan Murat Övüç hakkında suç duyurusu!

Yeşim Salkım’dan Murat Övüç hakkında suç duyurusu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 09:02 | Son Güncelleme

Sanatçı Yeşim Salkım, Murat Övüç ve sisi lakaplı Seyhan Soylu hakkında 2 ay süre ile tedbir kararı aldırdı. Salkım kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği Övüç hakkında ayrıca suç duyurusunda da bulundu.

Yeşim Salkım’dan Murat Övüç hakkında suç duyurusu!

Sanatçı Yeşim Salkım, sosyal medya fenomeni Murat Övüç ve sisi lakaplı Seyhan Soylu'ya ilişkin İstanbul 1. Aile Mahkemesi'ne başvurarak tedbir talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren mahkeme, Övüç ile Soylu'nun 2 ay boyunca Salkım'a yönelik hakaret ve şiddet içeren sözlerde bulunmamasına karar verdi.

Yeşim Salkım

Öte yandan mahkeme Övüç ile Soylu'nun karara uymamaları halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabii tutulacağını kararında açıkladı.

ÖVÜÇ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Salkım, bunun yanı sıra Murat Övüç hakkında ‘hakaret' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, “Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sahne alan ve daha önce kadınlar hakkındaki açıklamaları dolayısıyla kamuoyunda büyük eleştiri alan şüpheli, bu hususta Yeşim Salkım'ın da kendisini son derece normal ve hukuki sınırlar içerisinde kalacak şekilde eleştirmiş olması dolayısıyla hakkında şu ifadeleri kullanmıştır; ‘Bir tane şarkıcı var Yeşim Salkım. Beni kadın düşmanı ilan etmiş. Ulan bütün kadınların yanında ben varım. Nerede mağdur kadın var yanındayım. Seni iyidir, çok severim kendisini'” denildi.

“HAKLI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Salkım'ın avukatı Merve Uçanok şu ifadeleri kullandı:

  • Müvekkilemiz Yeşim Salkım'a yönelik Murat Övüç isimli şahsın yapmış olduğu alenen hakaretle ilgili gerekli hukuki süreci başlattık.

sisi-seyhan-soylu-

  • Hem suç duyurusunda bulunduk hem de ilgili şahıs hakkında ve bu konuyla gündem oluşturmaya çalışan Seyhan Soylu isimli şahıs hakkında tedbir kararı çıkarttık.

  • Bundan sonraki süreçte takdir mahkemenin olup tüm kadınlar adına bu haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadını yeren, küçük düşüren yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan her eylemin karşısındayız.

  • Bu nedenle bu dosyanın emsal teşkil etmesini ve artık kadın üzerinden mizah, şov yapılmamasını temenni ediyoruz. (İHA)
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdiRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
MasterChef'in yeni yarışmacısı oldu!MasterChef'in yeni yarışmacısı oldu!
Pişti oldular! 'Size kötü haberim var'Pişti oldular! 'Size kötü haberim var'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Altın fiyatlarında sert düşüş!

Altın fiyatlarında sert düşüş!

Muğla ve İzmir'de fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Muğla ve İzmir'de fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

MEB'den yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama

MEB'den yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama

Maltepe'de silahlı saldırı! 8 kişi restoranı bastı

Maltepe'de silahlı saldırı! 8 kişi restoranı bastı

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Özel mesajları ifşa oldu! Nihat Doğan çılgına döndü

Özel mesajları ifşa oldu! Nihat Doğan çılgına döndü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Jinelog Akalın'a tepkisiyle olay oldu! Pınar Gültekin'i hatırlattı

Jinelog Akalın'a tepkisiyle olay oldu! Pınar Gültekin'i hatırlattı

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmet Kural’ın paylaşımına Murat Cemcir’den iki kelimelik yorum!

Ahmet Kural’ın paylaşımına Murat Cemcir’den iki kelimelik yorum!

Ezgi Mola'dan sevgilisi Mustafa Aksakallı ile plaj pozu!

Ezgi Mola'nın paylaşımına Seda Sayan'dan evlilik sorusu!

MasterChef Tanya Kilitkayalı kimdir? MasterChef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı nereli ve kaç yaşında?

MasterChef'in yeni yarışmacısı oldu!

Muhteşem Yüzyıl'ı bitiren Cardi B.'ye hayranlarından Aşk-ı Memnu önerisi

Muhteşem Yüzyıl'ı bitiren Cardi B.'ye hayranlarından Aşk-ı Memnu önerisi

MasterChef Türkiye'de kim kazandı? İşte MasterChef'te ana kadroya giren 10. yarışmacı

MasterChef'te ana kadroya giren yeni isim belli oldu

Kenan Doğulu Beren Saat'e poz verdi: Aylar sonra ilk kez tatil modu

Aylar sonra ilk kez tatil modu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.