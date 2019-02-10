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Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.02.2019 09:46 | Son Güncelleme

Yeşim Salkım, geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'nın "Hırs gelir göz kararır, hırs gider yüz kızarır" paylaşımına "Kız cahildi gençti kandı, adama ne demeli" diyerek Ilıcalı'ya sitem etti.

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın velayetini geçtiğimiz yıl boşandığı eşi Acun Ilıcalı'ya verdikten sonra hırs temalı bir paylaşım yaptı. Subaşı'nın paylaşımı hakkında yorum yapan sivri diliyle tanınan oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı.

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"HIRS GİDER YÜZ KARARIR"

Subaşı, kendi isteğiyle kızı Melisa'nın velayetini baba Acun Ilıcalı'ya verdi. Velayet davasından sonra "Hırs gelir göz kararır, hırs gider yüz kızarır" paylaşımı yapan Subaşı, olumlu ve olumsuz bir sürü yorum aldı.

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"ŞEYMA CAHİLDİ, ADAMA NE DEMELİ?"

Son olarak Subaşı'nın paylaşımı hakkında konuşan Yeşim Salkım, Acun Ilıcalı'ya şu sözlerle sitem etti: "Eee erkek için elde edilince sadece bir malsın burada ikisini de anlatan güzel bir ironi var. Yanlış olan hadi kız cahildi gençti kandı bazı şeylere peki adama ne demeli?

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"HA ALİ AĞAOĞLU HA ACUN ILICALI"

Kızı yaşında maşallah ha Ali Ağaoğlu ha Acun. Ben fark göremiyorum canım aynı hamur aynı fıtrat kimse kusura bakmasın. Çalışkan ve şanslı olmak başka karakterli olmak başka. Adamın evli doğru dürüst bir çift arkadaşı yok. Yaş 50, etrafı 20 garip sabahtan akşama kadar oyun konsolu oynuyor ve yanlış olduğunu bile bile herkes susuyor.

"BUNLARI KİM KORUYOR?"

Ben bir evlilik yaptım hem de normal şartlarda yerlerde süründüm hem kadın hem anne olarak. Bunlara hiçbir şey olmuyor sahi bu kim koruyor? Bir bu bir de öbürü işte ne kadar kirli o kadar iyi."

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Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Yeşim Salkım

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