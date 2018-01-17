Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e sert sözler!

Yeşim Salkım, Seda Sayan ile Seren Serengil'in barışmasıyla ilgili açtı ağzını yumdu gözünü... Salkım, Seren Serengil'in ortalığı karıştırdığını iddia ederek "Ee sen herkesi gaza getirdin. Nasıl uğraşmak istemiyorsun? Senin bu olayda çok büyük davaların var" dedi.

"SEN BANA DEMEDİN Mİ..."

Salkım, Gülben Ergen ile yaşadığı kavganın sorumlusunun Seren Serengil olduğunu söylerken "Sen bana demedin mi? Cengiz beni konuşturmuyor, Yeşim konuş demedin mi?" dedi.

Seren Serengil'in lafının arkasında durmadığını söyleyen Salkım, "Lafın arkasında omurgalı durmak diye bir şey vardır. Sen ya mahkemede de bu dönekliği yaparsan? O zaman ne yapacağız? Sen şimdi biraz programın tuttu diye, Star'da program yapıyorsun diye, biraz toparladın kendine geldin diye niye insanları satıyorsun?" diyerek sert bir çıkış yaptı.

Seren Serengil'in programında 'Ben artık işime gücüme bakıyorum Yeşim'e de tavsiye ediyorum' demişti.

Buna çok sinirlenen Yeşim Salkım, "Bir de bana demiş ki programında, 'Ben artık işime gücüme bakıyorum Yeşim'e de tavsiye ediyorum' diye. Sen bana tavsiyede bulunacak kapasitede daha değilsin Seren. Eğer çok tavsiyeye ihtiyacın varsa gel ben sana veririm..." diyerek ateş püskürdü.