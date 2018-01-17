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Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e sert sözler!

MAGAZİN HABERLERİ | 17.01.2018 15:18 | Son Güncelleme 4 saat önce

Yeşim Salkım, bu sabah yorumculuğunu yaptığı 'Laf Bende Kalmasın' programında Seren Serengil'i yerden yere vurdu.

Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e sert sözler!

Yeşim Salkım, Seda Sayan ile Seren Serengil'in barışmasıyla ilgili açtı ağzını yumdu gözünü... Salkım, Seren Serengil'in ortalığı karıştırdığını iddia ederek "Ee sen herkesi gaza getirdin. Nasıl uğraşmak istemiyorsun? Senin bu olayda çok büyük davaların var" dedi.

"SEN BANA DEMEDİN Mİ..."

Salkım, Gülben Ergen ile yaşadığı kavganın sorumlusunun Seren Serengil olduğunu söylerken "Sen bana demedin mi? Cengiz beni konuşturmuyor, Yeşim konuş demedin mi?" dedi.

Seren Serengil'in lafının arkasında durmadığını söyleyen Salkım, "Lafın arkasında omurgalı durmak diye bir şey vardır. Sen ya mahkemede de bu dönekliği yaparsan? O zaman ne yapacağız? Sen şimdi biraz programın tuttu diye, Star'da program yapıyorsun diye, biraz toparladın kendine geldin diye niye insanları satıyorsun?" diyerek sert bir çıkış yaptı.

Seren Serengil'in programında 'Ben artık işime gücüme bakıyorum Yeşim'e de tavsiye ediyorum' demişti.

Buna çok sinirlenen Yeşim Salkım, "Bir de bana demiş ki programında, 'Ben artık işime gücüme bakıyorum Yeşim'e de tavsiye ediyorum' diye. Sen bana tavsiyede bulunacak kapasitede daha değilsin Seren. Eğer çok tavsiyeye ihtiyacın varsa gel ben sana veririm..." diyerek ateş püskürdü.

İşte Yeşim Salkım'ın açıklamalarının tamamı

Ay bu barışmayı haber turuna mı koydunuz?.. Seren 10 sene evde oturdu. Evlendi, çocuklarını kaybetti. Çok zor günler geçirdi. Bu zor günlerinde kimse onun kapısını çalmadı. Ama ben onu zor günlerinde çok aradım. Öyle yemişliğim, içmişliğim sıkı bir dostluğumuz da yok. Seren Serengil'e, malum olaylardan sonra Seda Sayan'ı konuk ettiğinde 'Neden?' diye sordum. Verdiği cevap 'Ben artık bu tip şeylerle uğraşmak istemiyorum' oldu. Ee sen herkesi gaza getirdin. Nasıl uğraşmak istemiyorsun? Senin bu olayda çok büyük davaların var. Sen bana demedin mi? Cengiz beni konuşturmuyor, Yeşim konuş demedin mi? Ben onun söylemesiyle konuşmadım ama ben ona destek oldum ve haklı olduğu noktaları anlattım. Seren'in burada yaptığı bildiğin mikser gibi oynuyor. Daha önce Gülben'in evine de gitmişti. Yahu 45 yaşındasın. Lafın nereye gittiğine dikkat edeceksin. Lafın arkasında omurgalı durmak diye bir şey vardır. Sen ya mahkemede de bu dönekliği yaparsan? O zaman ne yapacağız? Sen şimdi biraz programın tuttu diye, Star'da program yapıyorsun diye, biraz toparladın kendine geldin diye niye insanları satıyorsun? Sen böyle insanları doldur doldur... Beni Seren konusunda uyarmışlardı. Annesi Nevin Hanım da beni 'Seren'e sahip çık' diye aradı. Ben hayatımda böyle bir döneklik ilk kez görüyorum. İlk ve son olsun. Ben böyle şey hayatımda görmedim. Bir insan bu kadar yanırım, dönerim olur mu ya? Bu nasıl bir yanma dönme ya? Ayıp! Bir de bana demiş ki programında, 'Ben artık işime gücüme bakıyorum Yeşim'e de tavsiye ediyorum' diye. Sen bana tavsiyede bulunacak kapasitede daha değilsin Seren. Eğer çok tavsiyeye ihtiyacın varsa gel ben sana veririm...

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Yeşim Salkım Seren Serengil

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