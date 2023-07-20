MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yetenek Sizsiniz'in minik delikanlısı Yusuf Baran Aygün yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi herkesi şaşırttı

Yetenek Sizsiniz'in minik delikanlısı Yusuf Baran Aygün yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi herkesi şaşırttı

20.07.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin reyting rekorları kıran yarışması Yetenek Sizsiniz'e katılan yarışmacıların son halleri zaman zaman gündem oluyor. Programa damga vuran isimlerden biri de rap performansıyla hafızalarımıza kazınan minik delikanlı Yusuf Baran Aygün olmuştu. Yarışmadan yıllar sonra ortaya çıkan Yusuf Baran Aygün'ün değişimi herkesi şaşırttı.

Yetenek Sizsiniz’e katıldığında henüz 8 yaşında olan ve rap müziğe olan tutkusu, sevimliliğiyle hafızalarımıza kazınan Yusuf Baran, sempatikliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

yetenek

Yarışma esnasında heyecandan defalarca “Acun Bey” demesiyle hatırlanan Yusuf Baran Aygün, seyirciyi gülümsetmeyi başarmıştı.

yusuf baran aygün yetenek

Acun Ilıcalı'nın "Büyüyünce ne olmak istiyorsun" sorusuna "Rihanna'nın yardımcısı olmak istiyorum" diye cevap veren Yusuf Baran, jüriden tam not almıştı.

Yusuf Baran Aygün yeteneek

Yetenek Sizsiniz'in ardından ortadan kaybolan Yusuf Baran, 4 kez beyin ameliyatı geçirmişti.

Yusuf Baran Aygün 3

Şimdilerde genç bir delikanlı olan Yusuf Baran'ın son hali sosyal medyada ortaya çıktı.

Yusuf Baran Aygün 1

Minik halinden eser kalmayan Yusuf Baran, sevenleriyle iletişimini korumaya devam ediyor.

Yusuf Baran Aygün 2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O film için bir deri bir kemik kaldı! Bakın sadece ne yemişO film için bir deri bir kemik kaldı! Bakın sadece ne yemiş
Anahtar Kelimeler:
Yetenek Sizsiniz yusuf baran aygün Acun Ilıcalı yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Türkiye tatilini bedavaya getirdiği için tepki çeken İngiliz kadın!
Türkiye tatilini bedavaya getirdiği için tepki çeken İngiliz kadın!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yasak aşk yaşadığı sevgilisi ayrılmak istedi! İntikamı çok acı oldu

Yasak aşk yaşadığı sevgilisi ayrılmak istedi! İntikamı çok acı oldu

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Korkunç an! Çocuklarının gözü önünde dalgalara kapıldılar

Korkunç an! Çocuklarının gözü önünde dalgalara kapıldılar

Kendisi 83, kocası 37 yaşındaydı! Ayrılık itirafı: Yerini başkası aldı

Kendisi 83, kocası 37 yaşındaydı! Ayrılık itirafı: Yerini başkası aldı

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.