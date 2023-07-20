Yetenek Sizsiniz'in minik delikanlısı Yusuf Baran Aygün yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi herkesi şaşırttı

Yetenek Sizsiniz’e katıldığında henüz 8 yaşında olan ve rap müziğe olan tutkusu, sevimliliğiyle hafızalarımıza kazınan Yusuf Baran, sempatikliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

Yarışma esnasında heyecandan defalarca “Acun Bey” demesiyle hatırlanan Yusuf Baran Aygün, seyirciyi gülümsetmeyi başarmıştı.

Acun Ilıcalı'nın "Büyüyünce ne olmak istiyorsun" sorusuna "Rihanna'nın yardımcısı olmak istiyorum" diye cevap veren Yusuf Baran, jüriden tam not almıştı.

Yetenek Sizsiniz'in ardından ortadan kaybolan Yusuf Baran, 4 kez beyin ameliyatı geçirmişti.

Şimdilerde genç bir delikanlı olan Yusuf Baran'ın son hali sosyal medyada ortaya çıktı.

Minik halinden eser kalmayan Yusuf Baran, sevenleriyle iletişimini korumaya devam ediyor.



