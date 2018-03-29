Yetenek Sizsiniz Türkiye'de finale kimler kaldı?

Yetenek Sizsiniz yarı finali 28 Mart Çarşamba akşamı TV8'de ekranlara geldi. Acun Ilıcalı'nın Dominik'ten gelerek yarı final için jüri koltuğuna oturduğu yarışmada finale kalan isimler de belli oldu.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'de yarı final performanslarının ardından finale yükselen 6 performansı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Finale kalan isimler ise şöyle:

Nehir Miray Atıcı, Dans Alaturka grubu, Enes - Emre Yarımbaş, Akhok Halk Oyunları Ekibi, İnegöl Ahıskalılar Derneği Folklor Ekibi, Sergen Şevik - Mert Mengiç

Yetenek Sizsiniz yarı final bölümünde Nehir Miray Atıcı "aria" söyleyerek hem jüriyi hem de ekran başındakileri mest etti. Miray Atıcı; Acun, Ali Taran ve Hülya Avşar'dan toplamda 27 puan aldı.