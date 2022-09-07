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Yetenek yarışmasında sosyal medyayı sallayan şov! Havada asılı kalan küçük çocuk jüri üyelerini şoke etti

07.09.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetenek Sizsiniz programının Hindistan versiyonu olan India's Got Talent sosyal medyada gündem yaratan bir şova sahne oldu. Yeteneklerini sergilemek için programa katılan çocuk yaptığı illüzyon gösterisiyle jüri üyelerini ve seyircileri şaşkına çevirdi.

Hindistan’da yarışmacıların yeteneklerini sergilediği bir şov programı ilginç anlara sahne oldu. Programa katılan bir çocuk daha önce görülmemiş bir illüzyon gösterisine imza atarak sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. İki kapının ortasından geçerken görünmez olan ve havada asılı kalan çocuğun şovu nefesleri kesti.

JÜRİ AYAKTA ALKIŞLADI

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Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler milyonlarca izlenmeye ulaşırken jüri üyeleri performansı büyük bir şaşkınlıkla takip etti. Şaşkınlıkları mimikleri ve jestlerine yansıyan jüri üyeleri performansın sonunda çocuğu ayakta alkışladı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan yetenek
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